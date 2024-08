Lula defende governador e dá bronca em plateia em Mato Grosso depois de vaias Críticas a Mauro Mendes, aliado de Bolsonaro, continuaram: ‘Está aqui porque eu convidei’, afirmou Lula Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 19h58 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula permaneceu ao lado do governador durante fala Ricardo Stuckert/Presidência da República - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (31) o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), durante cerimônia em Várzea Grande (MT), e pediu respeito à plateia, que vaiava o governador, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula está no estado para a entrega de mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Mesmo depois da “bronca” do presidente, o público, formado por militantes e apoiadores petistas, manteve as vaias. Lula permaneceu ao lado de Mendes enquanto o governador discursava.

“Eu queria pedir um favor para vocês. O governador não está aqui porque ele quer, ele está aqui porque foi convidado por mim e pelo governo federal, porque isso aqui é um ato institucional, um ato da presidência da República”, pediu, ao lado de Mendes.

“Em todos os estados que eu vou, eu convoco o governador e o prefeito. O que é desagradável é que vocês, que são meus amigos e companheiros, não tratam ele bem, quando eu for num ato que ele me convidar, as pessoas dele também não vão me tratar bem. Então, é importante que as pessoas estão na nossa casa porque a gente convidou, a gente tem que respeitar. A gente não enxota convidado nosso. Por isso, nós vamos ouvir nosso governador, que contribuiu com R$ 11 milhões para a gente fazer esse conjunto habitacional”, advertiu Lula.

O governador agradeceu o presidente e elogiou os ministros presentes no evento. Com o apoio de Bolsonaro, Mendes se reelegeu em 2022 no primeiro turno, com 68,45% dos votos válidos. “Nada pode tirar o brilho desse momento de tanta alegria para tantas famílias. Presidente, para mim é uma alegria muito grande ter o senhor aqui. Eu sempre vi, todos nós brasileiros vemos, como o senhor trata essa política com respeito e com olhar humano para grande parte da população brasileira’, afirmou Mendes.

Lula foi ao Mato Grosso pela primeira vez neste mandato em março de 2023, também para a entrega de habitações do Minha Casa, Minha Vida, no município de Rondonópolis. “Respeito é algo que muitos dos nossos irmãos brasileiros têm perdido. Nos últimos anos, vivemos tempos difíceis neste país. A intolerância, o desrespeito, a falta de amor dominaram muitos cantos deste país. Fico feliz porque o senhor, em muitos momentos, tem dado demonstração clara de como um estadista deve conduzir um país — olhando para todos, independente de concordar ou não. A democracia se faz com a vontade da maioria, mas absolutamente se faz olhando para todos. Por isso o senhor é admirado por grande parte dos brasileiros”, elogiou Mendes.