Lula deixa hospital após avaliar traumatismo craniano: 'Exame de imagem está estável', diz boletim Presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, foi levado ao hospital e teve que levar cinco pontos na região da nuca Brasília|Do R7 22/10/2024 - 13h26 (Atualizado em 22/10/2024 - 13h56 )

O presidente Lula em reunião com o assessor especial Celso Amorim e o ministro Padilha no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por novos exames na manhã desta terça-feira (22), para avaliar o traumatismo craniano após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. A equipe da RECORD registrou o momento em que Lula deixou o hospital em Brasília depois de ter repetido uma ressonância. O acidente doméstico aconteceu no sábado (19), e o presidente precisou ser levado ao hospital, onde levou cinco pontos na região da nuca.

“O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz o novo boletim médico.

A reavaliação segue o protocolo para acidentes do tipo. Lula é observado pela equipe médica, composta pelos profissionais Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, sendo autorizado a retomar as atividades de rotina.

Na segunda-feira (21), por exemplo, Lula se reuniu com Celso Amorim e Alexandre Padilha, no Palácio da Alvorada. Já na terça-feira (22), logo antes de fazer os exames, recebeu uma ligação do presidente russo Vladimir Putin. A conversa durou cerca de 20 minutos e aconteceu no dia da chegada dos representantes do Brics à Rússia.

Lula foi orientado pela equipe médica a não realizar viagens longas. “Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades”, diz o boletim médico divulgado no sábado (19). Por isso, o presidente não participa presencialmente da 16ª Cúpula do Brics, que ocorre em Kazan, na Rússia. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.