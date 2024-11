Lula deseja sorte aos participantes do Enem e diz que jovens são orgulho dos pais Presidente acrescentou que o Brasil precisa de “gente capacitada” e deu orientações para a realização da prova Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/11/2024 - 13h52 (Atualizado em 02/11/2024 - 13h52 ) twitter

Presidente desejou sorte aos participantes do Enem Reprodução Redes Sociais @lulaoficial - 02.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou um vídeo nas redes sociais deste sábado (2), véspera do primeiro dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), desejando sorte aos participantes e dizendo que o Brasil precisa de gente capacitados. Lula aproveitou a ocasião para orientar os candidatos aos principais cuidados para realizar a prova. “Quero cumprimentar os mais de cinco milhões de jovens que se inscreveram para participar do Enem neste ano de 2024 e queria lembrar vocês que a prova será feita em dois domingos: dia 3 e dia 10. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h. A prova começa às 13h30. Vocês percebem que não dá para brincar, não dá para chegar atrasado”, salientou.





O presidente também ressaltou que os candidatos devem levar documento oficial com foto, caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente e “chegar ao local da prova com antecedência, considerando possíveis imprevistos no trânsito e no transporte público”.

“Que no dia 3 vocês compareçam com alegria no peito e com muita vontade e muito otimismo, porque vocês tem que saber que vocês são o orgulho dos pais e das mães de vocês. Boa sorte e que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês passem na prova porque o Brasil precisa muito de gente bastante capacitada”, afirmou.

Enem 2024

A aplicação da primeira prova do Enem 2024 acontece neste domingo (3) em 1.753 municípios do Brasil, a partir de 13h30. Os candidatos terão de fazer uma redação e responder 90 questões de múltipla escolha de matérias de linguagens e ciências humanas. No próximo domingo (10), é a vez das matérias de ciências exatas. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, 4.325.960 se inscreveram para o exame.

O Inep imprimiu 9 milhões de provas. De acordo com a instituição, serão 18 cadernos de prova diferentes. Mais de 300 mil colaboradores estão envolvidos no Enem deste ano.

O que não levar?

Durante a realização da prova, é proibido o uso de itens como:

Óculos de sol e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira ou gorro);

Relógio;

Fones de ouvido;

Livros, manuais e anotações;

Lápis, borracha, régua, corretivo ou canetas de material não transparente; e

Calculadoras.

Antes de entrar na sala da prova, o candidato receberá um envelope para guardar todos os objetos proibidos. Celulares e outros dispositivos eletrônicos deverão estar desligados e dentro desse envelope. Tudo será inspecionado pelos fiscais de prova.

Onde fazer a prova?

O candidato pode consultar o local de prova no cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na página do participante e traz informações como número de inscrição, data e hora da prova (horário de Brasília), e o local de realização do exame prova.

O cartão também especifica se o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

Para acessar o cartão de confirmação de inscrição, clique neste link.