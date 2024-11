Lula deseja sorte aos participantes do Enem e reforça atenção com horários Aplicação da segunda prova do Enem acontece neste domingo em 1.753 municípios do Brasil, a partir de 13h30 Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/11/2024 - 11h57 (Atualizado em 10/11/2024 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente publicou a mensagem nas redes sociais Ricardo Stuckert/PR - 25.07.2023

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou uma mensagem nas redes sociais desejando sorte aos participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que realizam a segunda prova neste domingo (10). Na publicação, Lula orientou os candidatos sobre os documentos necessários e horários do exame. “Não se esqueçam de levar documentos e todos os materiais necessários. Saiam com antecedência de casa para chegar sem problemas ao local da prova”, disse.

A aplicação da segunda prova do Enem acontece em 1.753 municípios do Brasil, a partir de 13h30. Os candidatos terão de fazer 90 questões de múltipla de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química). Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que organiza o Enem, 4.325.960 se inscreveram para o exame.

Neste domingo, os portões abrem às 12h e fecham às 13h. O início da prova está marcado para 13h30 e segue até 18h30, 30 minutos antes que o exame aplicado no primeiro dia.

Hoje é o segundo dia do Enem. Desejo uma boa prova a todos os jovens e adultos inscritos. Não se esqueçam de levar documentos e todos os materiais necessários. Saiam com antecedência de casa para chegar sem problemas ao local da prova. Bom dia a todos. — Lula (@LulaOficial) November 10, 2024

Na véspera do primeiro dia de provas, que ocorreu no último domingo (3), Lula publicou um vídeo nas redes sociais desejando sorte aos participantes e dizendo que o Brasil precisa de gente capacitada.

‌



“Quero cumprimentar os mais de cinco milhões de jovens que se inscreveram para participar do Enem neste ano de 2024 e queria lembrar vocês que a prova será feita em dois domingos: dia 3 e dia 10. A abertura dos portões será às 12h e o fechamento às 13h. A prova começa às 13h30. Vocês percebem que não dá para brincar, não dá para chegar atrasado”, disse.

Resultado Enem

O Inep divulgará o resultado do gabarito das provas em 20 de novembro. Os candidatos que quiserem conferir as respostas dos cadernos poderão acessar a página do participante.

‌



O resultado final será em 13 de janeiro de 2025. Cada participante receberá cinco notas, sendo uma para cada área da prova objetiva e a nota da redação.

O cálculo para ingresso em faculdades e universidades varia dependendo da instituição, com pesos diferentes para cursos diferentes.