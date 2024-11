Lula deve voltar ao Palácio do Planalto na próxima semana Petista trabalha do Alvorada enquanto se recupera de queda; viagem a SP para votar nas eleições municipais ainda não está decidida Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h41 ) twitter

Lula caiu no banheiro do Alvorada Ricardo Stuckert/Presidência da República - 18.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve voltar a despachar do Palácio do Planalto a partir da próxima segunda-feira (28), segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República). O petista tem trabalhado do Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo, desde segunda (21), enquanto se recupera do acidente doméstico ocorrido no último sábado (19), quando caiu no banheiro.

O presidente precisou levar cinco pontos na nuca e cancelou a viagem à Rússia que faria no domingo (20), para participar da 16ª Cúpula dos Brics.

Por conta da ausência, o petista participou da sessão plenária aberta do bloco nesta quarta-feira (23) por videoconferência. A delegação brasileira na cúpula é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

A primeira-dama, Janja da Silva, informou nesta quarta que a ida de Lula a São Bernardo do Campo (SP) no fim de semana para votar no segundo turno das eleições municipais ainda não está decidida. Janja também confirmou que o presidente volta ao Planalto na próxima semana.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Está tudo bem, tudo tranquilo, é só mesmo orientação e precaução. Ele está tranquilo, trabalhando normal, participou hoje da reunião dos Brics. Então está tudo bem. São exames de controle agora. Ele vai decidir [sobre a ida a São Bernardo], não tem nenhuma orientação ainda com relação ao fim de semana. Na segunda-feira, o presidente volta a despachar do Palácio do Planalto”, destacou a primeira-dama a jornalistas.

Nessa terça (22), Lula voltou ao hospital para novos exames de imagem e reavaliação. Segundo o boletim médico, o presidente segue estável. “O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho. Permanece sob acompanhamento de equipe médica”, diz o documento.

Acidente ‘grave’

Na segunda (21), Lula afirmou que a queda foi “grave”, mas não “afetou nenhuma parte mais delicada”. “Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas... Uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte. Então, eu estou aguardando, porque os médicos disseram que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, afirmou o presidente em ligação com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano.

