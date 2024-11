Lula discursa na abertura do 2º dia da Cúpula de Líderes do G20; assista Brasil passa, nesta terça-feira, a presidência rotativa do grupo para a África do Sul Brasília|Do R7 19/11/2024 - 10h26 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa na abertura do segundo dia da Cúpula de Líderes do G20, nesta terça-feira (19), no Rio de Janeiro. O Brasil transmite a presidência rotativa do grupo para a África do Sul.