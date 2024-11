Lula discute acordo Mercosul-União Europeia com presidente eleito do Uruguai Yamandú Orsi trouxe saudações de Pepe Mujica e Luis Alberto Lacalle Pou; encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 13h46 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h46 ) twitter

Yamandú Orsi foi recebido por Lula no Planalto Ricardo Stuckert/PR - 29.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta sexta-feira (29), o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, os líderes discutiram o acordo entre Mercosul e União Europeia, cujas negociações estão em fase final. “Somos otimistas”, disse o uruguaio.

Negociado há mais de 20 anos, o tratado está em fase de finalização e a expectativa do governo Lula é de uma assinatura ainda neste ano. Se concluído, o acordo formará uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, com quase 720 milhões de pessoas, 20% da economia global e 31% das exportações mundiais de bens. No entanto, o tratado esbarra em diversas barreiras. O mais recente imbróglio se dá na área ambiental.

“Como conclusão, somos otimistas como Mercosul e como região na possibilidade de estreitar laços com outras regiões e, fundamentalmente, com a Europa”, disse Orsi. Para o presidente eleito do Uruguai, a relação entre os países sul-americanos deve ser extremamente forte diante de um mundo fragmentado.

‌



De acordo com comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, Lula lembrou da boa relação com os ex-presidentes Tabaré Vásquez e Pepe Mujica. Orsi, por sua vez, encaminhou as saudações de Mujica e do atual presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou. O petista saudou o presidente eleito e se declarou feliz com a volta da esquerda ao poder.

Lula e Orsi debateram também a Cúpula do Mercosul, que será realizada nos dias 5 e 6 de dezembro, em Montevidéu, no Uruguai.

O novo presidente deve assumir em 1º de março e receber uma economia com crescimento de 3,2% previsto para este ano, de acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional). A inflação no país também diminuiu nos últimos meses. Orsi defende incentivos fiscais para atrair investimentos e reformas da Previdência Social que reduziriam a idade de aposentadoria.