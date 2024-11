Lula diz não ter ‘pressa’ em mudar ministros e ‘mexer em time que está ganhando’ Desde o início do mandato, cinco integrantes do primeiro escalão do petista deixaram a Esplanada dos Ministérios Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 22h48 ) twitter

Lula já tinha negado eventuais mudanças Ricardo Stuckert/Presidência da República - 16.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afastar nesta quarta-feira (16) a possibilidade de fazer uma reforma ministerial. Em evento em Natal (RN), o petista declarou não ter “pressa” nem “interesse” em mexer nos integrantes da Esplanada dos Ministérios. O presidente afirmou que a imprensa deixou de falar sobre o assunto. “Ninguém pergunta mais. Não tenho nenhum interesse e nenhuma pressa de mexer em time que está ganhando”, destacou.

Em agosto, durante reunião ministerial, Lula já tinha negado eventuais mudanças. “Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Vocês veem que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. ‘Ah, vai trocar ministério’. Não existe isso, porque todo mundo sabe que quem troca sou eu. Não é um jornalista que pode não gostar de um ministro ou alguém, sou eu. Então como fui eu que indiquei, e se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês que não estou pensando nisso”, afirmou.

A última troca feita pelo petista foi no início do mês passado, quando demitiu o então ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, depois da divulgação de denúncias de assédio. A mineira Macaé Evaristo assumiu o posto. Desde o início do mandato, além de Almeida, quatro titulares deixaram a Esplanada dos Ministérios — Ana Moser, que chefiava a pasta de Esportes; Daniela Carneiro, do Turismo; Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública; e Gonçalves Dias, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Gonçalves Dias pediu demissão do cargo em abril do ano passado, no desdobramento do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Em julho, o presidente tirou Daniela Carneiro do governo devido a divergências internas no partido dela, o União Brasil. Lula demitiu Ana Moser em setembro de 2023 para abrir espaço no governo para o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Dino deixou a Esplanada em fevereiro, para assumir uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Agenda no Rio Grande do Norte

Lula foi à capital potiguar anunciar uma série de investimentos federais no estado, em áreas como educação, transportes, moradia e infraestrutura. Depois da cerimônia, o presidente participa de ato de campanha da candidata petista à Prefeitura de Natal, Natália Bonavides.

Entre as iniciativas, estão contratação de novas moradias, construção de estradas e expansão do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte).

O Executivo autorizou a contratação de 400 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida em Natal, ao custo de R$ 65,3 milhões. Serão 224 casas no bairro Lagoa Azul e 176 em Guarapes.

Por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), serão investidos R$ 52 milhões para o sistema de esgotamento sanitário de Apodi, município distante 335 km da capital Natal. A obra, com 10.258 ligações, deve beneficiar cerca de 21 mil pessoas.

Também com recursos do Novo PAC, a capital do Rio Grande do Norte vai receber R$ 33 milhões para construção de 2,5 mil km de corredor de ônibus, da Avenida das Fronteiras até a BR-101. A expectativa é atingir cerca de 600 mil moradores, entre Natal e cidades da Região Metropolitana Norte.

O IFRN terá três novos campi, em Umarizal, Touros e São Miguel.

O Porto de Natal vai receber R$ 47 milhões para obra dos dolfins (estruturas fixas que auxiliam a atracação de navios) de proteção dos pilares da ponte Newton Navarro. A ideia é melhorar as operações de embarcações e oferecer maior segurança.