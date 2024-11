Lula diz que Acredita será último lançamento do governo: ‘Hora de colher resultados’ Presidente tem cobrado agilidade dos integrantes de sua gestão para entregar as iniciativas anunciadas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 18/10/2024 - 21h46 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h37 ) twitter

Lula participou de dois comícios nesta sexta Ricardo Stuckert/Presidência da República - 18.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (18) que o Acredita, programa de crédito apresentado por ele mais cedo, será o último lançamento do governo federal. Lula quer, agora, ver os resultados das políticas criadas pelo Executivo. O presidente tem cobrado agilidade dos integrantes de sua gestão para entregar as iniciativas anunciadas.

“Hoje eu lancei o último programa, que é o Acredita. Vocês que são ministros e me ajudam a chegar onde cheguei têm que saber: não tem mais lançamento de programa. Já está a semente plantada, adubada, irrigada e agora é a vez de tratar de colher os resultados das políticas públicas que nos fizemos neste país”, declarou Lula, em evento de campanha do candidato petista à Prefeitura de Mauá (SP), Marcelo Oliveira. Antes, o presidente participou do comício do nome do PT à Prefeitura de Diadema (SP), José de Filippi.

Em agosto, em meio a cobranças públicas aos ministros, Lula convocou uma reunião ministerial e reforçou o pedido por maior divulgação das ações do governo e rapidez nas entregas. Três semanas antes, o presidente tinha afirmado que é preciso “passar por cima dos manuais para fazer as coisas acontecerem”.

Em julho, Lula reclamou da ausência de ministros em reuniões interministeriais. Sem citar nomes, o presidente cobrou do chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, a garantira da presença dos colegas nas agendas. Na primeira reunião ministerial deste ano, o presidente afirmou à equipe que o governo “ainda tem muito para fazer”.

Incentivo aos pequenos

A cerimônia de lançamento do Acredita ocorreu nesta sexta (18), mas o programa está em vigor desde abril, por meio de uma medida provisória. A iniciativa oferece crédito com menores taxas de juros aos pequenos empreendedores.

Como era uma MP, a matéria precisava ser votada pelo Legislativo em até 120 dias, o que não ocorreu. O governo então enviou a proposta ao Congresso Nacional em um projeto de lei, cuja aprovação foi concluída em setembro. Lula sancionou a lei do Acredita na semana passada. Entre os principais pontos do programa, estão o ProCred 360 e o Desenrola Pequenos Negócios.