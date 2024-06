Lula diz que Brasil está disposto a renovar acordo com Enel

Alto contraste

A+

A-

Empresa prometeu que não haverá mais apagões, diz Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10.6.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil tem interesse em renovar o acordo com a Enel desde que a companhia assuma o compromisso de investir no país. Segundo ele, a empresa propôs investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anos com a promessa de que não haverá mais apagão nos estados que forem responsáveis pela energia, casos de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

“A gente está disposto a renovar o acordo, se eles assumirem o compromisso de fazer investimento. E eles assumiram o compromisso. Em vez de investir R$ 11 bilhões, eles vão investir R$ 20 bilhões nos próximos três anos, prometendo que não haverá mais apagão em nenhum lugar em que eles forem responsáveis pela energia”, comentou Lula, em coletiva de imprensa neste sábado (15), na Itália.

Segundo o presidente, na semana que vem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai apresentar uma proposta de renovação.

“Nós vamos, então, saber se vamos fazer ou não, para resolver esse problema energético, porque São Paulo é muito importante, a gente não pode permitir que a capital mais importante do Brasil fique sem energia”, afirmou o presidente.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Só neste mês, a Enel foi multada duas vezes pela Secretaria Nacional do Consumidor por interrupção de serviço público essencial e demora no reestabelecimento da energia em São Paulo e no Rio de Janeiro após episódios de apagão nos dois estados. O valor das multas somadas é de R$ 26 milhões.

Além disso, em abril a diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu, por unanimidade, manter uma multa de R$ 165,8 milhões aplicada à Enel São Paulo por causa da demora em restabelecer o serviço após o apagão de novembro do ano passado.