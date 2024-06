Lula diz que condena qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia

Alto contraste

A+

A-

Lula condena qualquer forma de golpe Ricardo Stuckert / PR - 26/06/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta quarta-feira (26) nas redes sociais que o governo condena a tentativa de golpe militar na Bolívia. A declaração foi feita após o presidente boliviano, Luis Arce, denunciar um possível golpe militar no país.

“Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão”, escreveu.

A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia.… — Lula (@LulaOficial) June 26, 2024

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, afirma que o Brasil vai manter contato com “autoridades legítimas bolivianas”.

“O governo brasileiro condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país”, afirmou a nota.

Publicidade

A nota ainda afirma que o governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao governo e povo bolivianos.

“Nesse contexto, estará em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região.”

Publicidade

Mais cedo, o presidente foi questionado por jornalistas sobre a instabilidade política na Bolívia, após o presidente boliviano, Luis Arce, relatar “mobilizações irregulares” das Forças Armadas do país. Lula afirmou que solicitou informações ao ministro Mauro Vieira para compreender a situação após a denúncia de um possível golpe militar feita por Arce.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou um possível golpe militar no país nesta quarta-feira através das redes sociais. “Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, escreveu.

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024