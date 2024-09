Lula diz que entregará de forma ‘definitiva’ BR-319, em construção desde 1968 Obras na via estão suspensas desde o fim de julho deste ano, por falta de controle do desmatamento na região Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 11h15 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h49 ) ‌



Lula destacou 'responsabilidade' e 'parceria' Ricardo Stuckert/Presidência da República - 6.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (10) que vai priorizar a entrega “definitiva” da BR-319, a principal via de ligação terrestre de Amazonas e Rondônia ao resto do país. A rodovia começou a ser construída em 1968 e nunca foi concluída. O empreendimento conecta as capitas Manaus (AM) e Porto Velho (RO) e tem 885km de extensão. As obras na BR-319 estão suspensas desde o fim de julho deste ano, após decisão da Justiça Federal do Amazonas, por falta de controle do desmatamento na região.

“Essa estrada agora vai começar a ser feita. Enquanto esses 52 km vão ser construídos, nós vamos preparar o estado, para que a gente possa entregar definitivamente a ligação entre Manaus e Porto Velho sem causar prejuízos. Porque nós temos consciência de que, enquanto o rio estava navegável, cheio, a rodovia não tinha a importância que tem, enquanto o rio Madeira estava vivo. E nós não podemos deixar duas capitais isoladas”, destacou o presidente, em visita a Manaquiri (AM), a cerca de 160km de Manaus. “Mas nós vamos fazer com a maior responsabilidade e queremos construir uma parceria de verdade”, acrescentou, ao lado do governador amazonense, Wilson Lima (União Brasil).

O trecho citado por Lula diz respeito a um pedaço do chamado Trecho do Meio da rodovia, o primeiro “fatiado” para concretizar a pavimentação. O contrato para a obra foi assinado em dezembro de 2020, com base em um termo de compromisso de 2007. O Trecho do Meio tem 405km de extensão e é considerado um dos pontos mais sensíveis ambientalmente. Em 2022, o governo federal autorizou licença prévia para a reconstrução e asfaltamento desse trecho — obra suspensa desde julho.

“É preciso parar com essa história de achar que a companheira Marina [Silva, ministra do Meio Ambiente] não quer construir a BR-319. Ela foi construída nos anos 1960, foi abandonada por desleixo não sei de quem e, hoje, a rodovia tem uma parte para cá que funciona, uma parte para lá que funciona e no meio 400km inutilizados. Quero dizer para o governador, nós vamos chamar vocês para discutir essa BR-319. Nós queremos pactuar com o estado e a Federação. Vamos ter que garantir que nós não vamos permitir o desmatamento e a grilagem de terra próximo a rodovias, como é habitual acontecer neste país”, completou o presidente.

‌



Em novembro de 2023, o governo federal criou um grupo de trabalho para discutir a situação da BR-319. Órgãos federais, como o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), alertam para o risco de o desmatamento na região crescer com a conclusão da rodovia, que pretende atravessar grande trecho de mata intocada da Amazônia. Comunidades indígenas afirmam não ter sido consultadas no processo que liberou a pavimentação do Trecho do Meio, em 2022.