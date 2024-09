Lula diz que Haddad ‘não é um pavão presunçoso’ e que economia está crescendo Economia cresceu 0,8% no 1º trimestre de 2024 em relação aos últimos três meses do ano passado Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 17h54 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h06 ) ‌



PIB do Brasil produziu R$ 2,7 trilhões Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Lula elogiou nesta quinta-feira (5) o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad , dizendo que ele “não é um pavão presunçoso, ele é um homem sério”. Segundo o presidente, Haddad sabe que “a economia não tem milagre e não tem mágica, economia é trabalho”.

A economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024 em relação aos últimos três meses do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O crescimento foi puxado, sobretudo, pelo setor se serviços, que teve alta de 1,4% no período.

Lula disse, durante uma entrevista a uma rádio mineira, que o governo federal fez um grande investimento na recuperação do Rio Grande do Sul, e que vai trabalhar contra o desmatamento da Amazônia e as queimadas no Pantanal.

“A economia está bem, ela está crescendo. A inflação está controlada. O crédito está crescendo muito”, comentou o presidente, que comemorou o aumento do salário mínimo. “Quando o pobre começa a participar da distribuição da riqueza, tudo melhora”, pontuou.

Crescimento do PIB

Em valores finais, o PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país — produziu R$ 2,7 trilhões nos três primeiros meses do ano.

No mesmo período, a taxa de investimento foi de 16,9% do PIB, abaixo dos 17,1% registrados no primeiro trimestre de 2023. Já a taxa de poupança foi de 16,2%, ante 17,5% no mesmo trimestre do ano passado.

Em relação aos primeiros três meses de 2023, o PIB avançou 2,5%. A indústria (2,8%) e os serviços (3%) avançaram no período, enquanto a agropecuária (-3%) recuou.

No total do ano passado, o PIB cresceu 2,9%, impulsionado pelo resultado recorde da agropecuária.