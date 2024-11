Lula diz que juventude não resolve ‘governança’ e não descarta ser candidato em 2026 Presidente pede ‘renovação política’ e acredita que haverá outros nomes disponíveis nas próximas eleições Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 16h40 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente sofreu um acidente doméstico no último dia 19 Ricardo Stuckert/Presidência da República - 1.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a declarar nesta sexta-feira (8) que pode ser candidato à reeleição em 2026, embora espere não ser “necessário”, porque outros nomes estarão disponíveis para uma “renovação política”. Aos 79 anos, o petista afirmou que a juventude não é a solução para o “problema da governança”, e que tudo depende da “competência” de quem está no poder.

“2026 eu vou deixar para pensar em 2026. Tem vários partidos que me apoiam, e eu vou discutir isso com muita sobriedade, com muita seriedade, porque governar não é jogar futebol. Governar não é praticar esporte. Ou seja, não é o problema da juventude que vai resolver o problema da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência, o compromisso, a cabeça, a saúde e os compromissos do governante”, destacou Lula, em entrevista a um canal norte-americano.

Caso o presidente decida ser candidato em 2026, será sua sétima eleição presidencial — depois de se eleger deputado federal em 1986, ele concorreu ao Palácio do Planalto em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022.

“Eu não disse que sou candidato à reeleição em 2026. Em 2026, eu tenho o compromisso de entregar este país com a economia equilibrada, com crescimento econômico, com geração de emprego, com mais gente alfabetizada”, afirmou Lula.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente destacou seguir hábitos de vida saudáveis e disse que espera viver até os 120 anos. “Eu me trato, eu me cuido, eu levanto todo dia às 5h30 da manhã para fazer duas horas de ginástica. Eu cuido do meu corpo e da minha saúde”, argumentou.

Como em ocasiões anteriores, Lula condicionou a participação nas próximas eleições à escassez de candidatos. “Então, se chegar na hora e os partidos [aliados] entenderem que não tem outro candidato para enfrentar uma pessoa de extrema-direita, negacionista, que não acredita na medicina nem na ciência, obviamente que eu estarei pronto para enfrentar”, afirmou Lula, destacando, porém, a importância de que haja outros nomes na disputa.

‌



“Mas eu espero que não seja necessário. Eu espero que a gente tenha outros candidatos e que a gente possa fazer uma grande renovação política no país e no mundo”, completou.

Declarações anteriores

Em julho, Lula declarou que pode ser candidato em 2026. O petista admitiu que o debate sobre uma eventual reeleição é “complicado”, mas não descartou o desejo de participar da corrida eleitoral novamente, “se estiver com saúde”. “A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesmo. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar neste país. E aí, sinceramente, se eu tiver com saúde, eu não vou deixar”, afirmou.

No mês anterior, o petista tinha afirmado que pode se candidatar à reeleição, para não permitir que o Brasil seja governado por um “fascista” ou um “negacionista”. “Se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram esse país voltem a governar, pode ficar certo que meus 80 anos virarão 40, e virarei candidato”, comentou à época, ao acrescentar que a possibilidade não é “a primeira hipótese”. “Vamos ter que pensar muito. Eu sei que vou estar com 80 anos, vou ter que medir meu estado de saúde, qual minha resistência física, porque quero ter responsabilidade com o Brasil. Tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato”, completou.