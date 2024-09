Lula diz que quer piscina no Minha Casa, Minha Vida após ver resultados das paralímpiadas Presidente disse que ideia seria para que filho de pobre também tivesse acesso à piscina Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 23h48 (Atualizado em 05/09/2024 - 23h49 ) ‌



Lula participou da abertura da Bienal do Livro Ricardo Stuckert / PR - 05.09.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que os conjuntos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida tenham uma piscina. Segundo ele, a ideia ainda não foi aprovada, mas está nos planos.

Declaração foi dada durante abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo na noite desta quinta-feira (5). Lula disse que ideia ganhou corpo após ver os resultados do Brasil nas Paralímpiadas de Paris-2024.

Até o momento, o Brasil conquistou 14 medalhas na natação em Paris. “Depois que eu vi a participação nossa nas pessoas com deficiência nas Olimpíadas, nós temos a obrigação de dar uma piscina para as crianças pobres poderem nadar”, disse.

Não é a primeira vez que Lula fala sobre a ideia de incluir uma piscina nos conjuntos habitacionais. No fim de julho, em cerimônia de entrega de unidades do programa habitacional em Várzea Grande (MT) Lula disse que “quem sabe um dia a gente possa fazer com piscina também”.