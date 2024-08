Lula diz que quer visitar cela em que ficou preso por 580 dias em Curitiba (PR) Agenda não será realizada nesta quinta-feira (15), devido à ausência da primeira-dama, Janja da Silva, no estado Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula ficou preso por 580 dias na PF em Curitiba Ettore Chiereguini/Estadão Conteúdo - 19.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou a vontade de visitar a cela em que esteve preso por 580 dias na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR). A agenda só não será realizada nesta quinta-feira (5) devido à ausência da primeira-dama, Janja da Silva.

“Eu ia fazer uma visita na cela que fiquei preso. Só não vou hoje porque a Janja não está comigo e ela queria ir comigo. E a Neudi [Neudicléia Neres de Oliveira, atual assessora de Janja], que era uma das companheiras que fazia a vigília, não pode vir. E eu vou querer aqui visitar a cela onde eu estive preso, porque eu acho que não vou esquecer os 580 dias [que estive preso]”, disse.

O presidente destacou também que não esquece “nunca” do tempo em que esteve preso. “As coisas boas que te fizeram e as coisas ruins que te fizeram, você não esquece. As coisas ruins, você pode perdoar as pessoas, não guardar mágoa, revelar”, continuou Lula em entrevista para uma rádio paranaense.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lula chegou à Polícia Federal em Curitiba, em 7 de abril de 2018, para cumprir a pena. O petista ficou preso por 580 dias, até ser beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a prisão de réus após todos os recursos na Justiça, e não mais após a segunda instância. A condenação do petista se deu nos processos envolvendo a propriedade do tríplex, no Guarujá (SP).

O presidente ficou preso em uma sala isolada, no quarto e último andar do prédio, após determinação do então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Chamada de ‘Sala de Estado Maior’, a estrutura tinha uma cama, uma mesa com cadeiras e acesso ao banheiro. Ao todo, o espaço tinha cerca de 15 metros quadrados, com uma janela. A alimentação foi igual a de outros presos.