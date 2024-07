Lula diz que tentativa de golpe na Bolívia é “imperdoável” Presidente chegou ao país na noite desta segunda-feira; amanhã, o chefe do Executivo terá um encontro com Luis Arce

Lula durante cúpula do Mercosul Ricardo Stuckert / PR - 08/08/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como “imperdoável” a tentativa de golpe na Bolívia ao chegar no país nesta segunda-feira (8). Lula cumpre agenda na nação vizinha nesta terça, quando terá um encontro com o presidente Luis Arce. “É imperdoável a tentativa de golpe. Graças a Deus, o povo boliviano garantiu a democracia e a solidariedade internacional foi muito importante. É inimaginável você pensar que no primeiro quarto do século 21, você achar que vai resolver o problema dando golpe”, disse Lula à imprensa.

A Bolívia sofreu uma tentativa de golpe em 26 de junho, quando o general Juan José Zúñiga mobilizou militares em La Paz. O golpe, no entanto, fracassou. “Não existe milagre, o que existe é respeito a democracia, que é o sistema que pode permitir a alternância de poder. O povo elege um hoje, não gosta, amanhã elege outro”, completou Lula. O presidente já tinha criticado a tentativa de golpe hoje mais cedo durante a cúpula do Mercosul.

“Há menos de 15 dias, um membro de nosso bloco sofreu uma tentativa de golpe. A democracia prevaleceu graças à firmeza do governo boliviano, à mobilização de seu povo e do rechaço da comunidade internacional. O Mercosul permaneceu, mais uma vez, unido em defesa da plena vigência do Estado de Direito, consagrado pelo Protocolo de Ushuaia”, disse.

A cúpula marcou a entrada da Bolívia no Mercosul. Sobre a relação com o país, Lula disse que o Brasil tem interesse que todos “os países vizinhos tenham progresso” e listou pontos em que as duas nações podem colaborar, como a transferência de tecnologia e a possível construção de uma hidrelétrica. “Esse é um papel de um país do tamanho do Brasil. Cuidar da Bolívia é cuidar do Brasil”, afirmou.

Lula também lamentou que não vê progresso na Bolívia desde a última vez que esteve no país, há 15 anos. “A Bolívia de hoje, a situação está mais difícil do que há 10 anos. Tudo isso pode mudar, o Brasil também piorou, nós passamos um ano consertando o Brasil”, disse.

Agenda na Bolívia

Nesta terça, Lula vai ter uma reunião com o presidente Luis Arce e depois vai assinar atos. Após a programação da manhã, o presidente dará uma declaração à imprensa. Na parte da tarde, está programado encontros com movimentos sociais e a participação no Foro Empresarial Bolívia-Brasil