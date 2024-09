Lula diz que vai criar autoridade e comitê para enfrentar riscos climáticos extremos Um dos terços dos municípios do Amazonas estão em situação de emergência; 330 mil pessoas foram impactadas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 10/09/2024 - 21h20 (Atualizado em 10/09/2024 - 21h29 ) ‌



330 mil pessoas foram impactadas pela seca Ricardo Stuckert/PR - 10.09.2024

Em viagem ao Amazonas , que passa por um período de seca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico científico para o enfrentamento de riscos climáticos extremos. Dos 62 municípios do estado, 21 estão em situação de emergência devido à estiagem , e 330 mil pessoas foram impactadas. O presidente visitou comunidades em Manaquiri e em Tefé junto a uma comitiva de ministros nesta terça-feira (10).

“Nosso objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do plano nacional de enfrentamento aos riscos climáticos extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e a preparação para enfrentamento desses fenômenos”, disse Lula. Segundo o presidente, o comitê vai dar suporte e articular a implementação das ações.

O tempo seco tem feito com que o estado registre mais focos de incêndio. De janeiro até esta segunda-feira (9), foram 17.181 pontos de calor — no mesmo período de 2023, foram 11.518. A maioria dos focos deste ano foi registrada em agosto, com 10.328.

Durante reunião com prefeitos, o governo federal anunciou editais para quatro obras de dragagens — processo de desobstrução do fundo de rios — de manutenção nos rios Amazonas e Solimões. O intuito é reduzir os efeitos da estiagem, e a expectativa é de investir R$ 500 milhões ao longo de cinco anos.

‌



Quatro trechos serão contemplados: Manaus - Itacoatiara e Coari - Codajás, além de trechos em Benjamin Constant - Tabatinga e Benjamin Constant - São Paulo de Olivença. A dragagem é feita em locais específicos, com acúmulo de sedimentos, e não em todo o leito.

Antecipação do Bolsa Família

Na mesma ocasião, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou que o governo vai antecipar o pagamento do Bolsa Família para as famílias do Amazonas para 17 de setembro por causa da seca.

Segundo o ministro, a Caixa Econômica vai disponibilizar R$ 494 milhões para cerca de 656 mil famílias afetadas pelas mudanças climáticas. Dias afirma que o governo vai conceder R$ 100 milhões em crédito extraordinário para os municípios. O valor vai ser utilizado para “garantir as condições de atendimento” da população. “O que precisar de atendimento, nós vamos atender”, relata.