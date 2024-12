Lula e governador do CE assinam ampliação do Eixão das Águas; obra vai receber R$ 1,2 bilhão Projeto possui 256 km de extensão e vai abranger 27 municípios; aumento do espaço vai beneficiar 47% da população cearense Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 03/12/2024 - 18h51 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, em reunião no Planalto Ricardo Stuckert/PR - 03.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (3), da assinatura das ordens de serviço para a execução das obras de duplicação dos trechos 1 a 5 do Eixão das Águas, no Ceará. O investimento, de R$ 1,2 bilhão, é financiado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O evento não consta na agenda oficial do chefe do Executivo.

A agenda contou com a participação do governador de Ceará, Elmano de Freitas, do ministro Camilo Santana (Educação), que foi governador do estado, e de parlamentares cearenses, como o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. O evento foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com o governo cearense, a obra possui 256 km de extensão e vai abranger 27 municípios. A ampliação do Eixão das Águas vai beneficiar 47% da população do estado, cerca de quatro milhões de pessoas. Serão R$ 325 milhões para o lote 3 (correspondente à Serra do Félix ao Açude de Pacajus); R$ 245,5 milhões para o lote 4 (Açude Pacajus ao Açude Gavião) e 149,1 milhões para o lote 5 (Açude Gavião ao Porto do Pecém).

Ainda na agenda, foram assinadas as ordens de serviço para execução imediata das obras nos trechos 3, 4 e 5. “O novo crédito é fruto de negociações em evolução desde a operação de setembro, também do BNDES Invest Impacto, que destinou ainda outros R$ 500 milhões à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), contribuindo para o alcance da meta de universalização de esgotamento sanitário até 2033″, diz o governo.

“O governo federal trabalha com os estados em obras prioritárias para o desenvolvimento do país. O BNDES liberou crédito de R$ 1,2 bilhões para duplicar o Eixão das Águas, beneficiando 47% da população cearense. O governo segue comprometido com a segurança hídrica e com uma vida mais digna para todos”, escreveu Lula nas redes sociais.