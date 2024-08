Lula e Marina Silva se reúnem para discutir focos de incêndio e nuvem de fumaça Desde sexta, diversas regiões registaram chamas na vegetação e foram invadidas por uma grossa camada de fumaça Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/08/2024 - 15h33 (Atualizado em 25/08/2024 - 15h46 ) ‌



Ribeirão Preto durante a tarde deste sábado GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.08.2024

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste domingo (25) com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, para discutir os focos de incêndio, que se espalham por todo o país. O encontro aconteceu na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), onde está localizado o Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais).

Além de Lula e Marina, estavam presente na reunião o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a primeira-dama Janja da Silva, e o presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça.

Desde sexta-feira (23), cidades de São Paulo e de Goiás e o Distrito Federal acordaram cobertos com uma espessa camada de fumaça. Em Brasília, visitantes da Torre de TV não conseguiam ver a Esplanada dos Ministérios, localizada logo em frente, por conta da fuligem.

Os focos de incêndio têm batido recorde neste ano. A Amazônia, o Pantanal e o Sudeste do país estão com as situações mais críticas. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos divulgou imagens que mostram um corredor de monóxido de carbono que se estende do Norte brasileiro até as regiões Sul e Sudeste, passando por Peru, Bolívia e Paraguai.