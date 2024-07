Lula elogia Biden por desistência de disputar reeleição: ‘Decisão magnânima’ Biden anunciou a desistência da corrida eleitoral há nove dias, depois de ter saúde e capacidade mental questionadas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 19h15 (Atualizado em 30/07/2024 - 19h30 ) ‌



Biden e Lula conversaram por telefone Ricardo Stuckert/Presidência da República - 20.9.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou nesta terça-feira (30) o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela decisão de não disputar a reeleição. Os dois líderes conversaram por telefone por cerca de 30 minutos nesta tarde. As eleições norte-americanas estão marcadas para novembro deste ano. Biden anunciou a desistência da corrida eleitoral há nove dias, por pressão de aliados do Partido Democrata nas semanas anteriores, após um desempenho considerado desastroso em um debate contra o republicano Donald Trump e uma série de gafes.

Segundo o Palácio do Planalto, ao fim da ligação, Lula cumprimentou Biden pela “magnânima” decisão e desejou sucesso para a democracia dos Estados Unidos nas eleições presidenciais.

A saúde e a capacidade cognitiva do norte-americano vinham sendo questionadas dentro e fora do Partido Democrata. Alguns doadores já tinham cancelado repasses financeiros à campanha, como forma de pressioná-lo a desistir.

O anúncio de Biden foi feito pelas redes sociais. “Acredito que é do interesse do meu partido e do país que eu desista e me concentre apenas no cumprimento dos meus deveres como presidente durante o resto do meu mandato”, escreveu no comunicado.

Minutos depois, Biden endossou Kamala Harris, vice-presidente do país, como candidata do Partido Democrata. A sigla, no entanto, ainda não definiu o nome que vai disputar as eleições de novembro. O anúncio de quem será o candidato deve ocorrer durante reunião marcada para esta quinta-feira (1º). A expectativa é que Kamala assuma a corrida.

Desde a desistência de Joe Biden, ela já arrecadou mais de U$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhões) em doações e reuniu 170 mil voluntários.

Quatro dias depois do anúncio, o norte-americano discursou em rede nacional e mencionou que merecia um segundo mandato, mas enfatizou a importância da defesa da democracia acima de qualquer cargo. Ele afirmou, ainda, ser hora de passar o bastão para as novas gerações.

Com a decisão, Biden se tornou o primeiro presidente a não tentar um segundo mandato desde 1968, quando Lyndon Johnson, também democrata, abandonou a corrida antes das eleições por questões relacionadas à saúde. Recentemente, Biden havia se afastado devido ao diagnóstico positivo para Covid-19 e ficou isolado em casa por cinco dias até receber alta.