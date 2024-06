Lula entrega 416 residências do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza As novas residências beneficiarão 1.664 pessoas de famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640

Alto contraste

A+

A-

Lula entrega residências do Minha Casa, Minha Vida (Ricardo Stuckert / PR - 20/06/2024)

Nesta quinta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou 416 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza (CE). As novas residências vão beneficiar 1.664 pessoas de famílias da Faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640.

A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e do ministro das Cidades, Jader Filho. Entre as 416 famílias que receberão os apartamentos, 219 são beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada e estarão isentas do pagamento das prestações.

Durante seu discurso, Lula enfatizou que todo cidadão deve ter a oportunidade de garantir sua casa própria. “Lembro quando consegui comprar minha primeira casa, nela moravam seis pessoas e mais dois cachorros, e foi um dos momentos mais felizes da minha vida”, recordou.

Cada apartamento tem uma área privativa de 43,29 m². O residencial oferece infraestrutura de serviços na vizinhança, incluindo escola, creche, posto de segurança e posto de saúde.

Publicidade

O empreendimento, contratado em 2012, teve suas obras retomadas em junho de 2022, após a entrega das primeiras 704 unidades residenciais em junho de 2018. A conclusão das obras incluirá a repintura externa, danificada por fortes chuvas.

Outros estados

Também nesta quinta-feira, será entregue em Sinop (MT) a 6ª etapa do Residencial Nico Baracat, com 288 apartamentos de 46 m², totalizando 1.440 habitações, com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro.

Publicidade

Além disso, serão entregues outras 496 unidades do Residencial Ilhas Caribe, em Parnamirim (RN).

No total, serão 1.200 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida entregues à população no mesmo dia, em três diferentes estados brasileiros.