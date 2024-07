Lula entrega 448 unidades habitacionais no Recife em parceria com a prefeitura Obras dos habitacionais começaram em 2009, mas foram paralisadas por cortes de recursos federais

Lula entrega 448 unidades habitacionais Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregou 448 unidades habitacionais junto com o prefeito João Campos (PSB) nesta terça-feira (2). As obras desses habitacionais começaram em 2009, mas foram paralisadas devido a cortes de recursos federais.

Também participaram do evento: Jader Filho, ministro das Cidades; Camilo Santana, ministro da Educação; e Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco.

Durante a segunda parte de sua agenda, o presidente vai até a Caixa Cultural, ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB). Nessa ocasião, Lula participa da cerimônia de cumprimento de acordos indenizatórios às famílias donas de apartamentos em 431 prédios-caixão no Grande Recife.

Durante a cerimônia, Lula também assinará o termo de repasse de recursos do Ministério de Portos e Aeroportos para Pernambuco, destinados à execução da 4ª etapa do molhe e da dragagem do canal interno de Suape.

Ele também anunciará a inclusão de duas maternidades no Novo PAC Seleções em Ouricuri, no Sertão, e Garanhuns, no Agreste, e assinará o contrato do Programa Periferia Viva: Regularização Fundiária e Melhoria Habitação (Regmel), que beneficiará 2.674 famílias pernambucanas, segundo o governo federal.