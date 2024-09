Lula entrega medalha por méritos na vacinação a Janja e Luiza Trajano; veja lista Pesquisadores, como Atila Iamarino e Margareth Dalcolmo, também foram agraciados com objeto, entregue nesta quinta-feira (11) Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 17h17 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h42 ) ‌



Lula entrega medalha por méritos na vacinação Ricardo Stuckert / PR - 07.09.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou, na tarde desta quarta-feira (11), diversas autoridades com a medalha Oswaldo Cruz, que neste ano o tema é vacinação. Ao todo, 22 pessoas e 10 instituições foram condecoradas. Entre elas, estão a empresária Luiza Trajano, o pesquisador Atila Iamarino, a ginasta Daiane dos Santos, o influenciador Ivan Baron e a primeira-dama, Janja da Silva.

Criada em julho de 1970, a medalha é destinada ao reconhecimento de pessoas e instituições que, no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a medicina, a higiene e a saúde pública, em geral, tenham se destacado de forma notável ou tenham contribuído para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira.

A condecoração foi assinada por Lula por meio de decreto, publicado no último dia 4. “Foram agraciadas pessoas que contribuíram especialmente para o enfrentamento de um desafio para o país nos últimos anos: a reversão da queda nas coberturas vacinais, o que não acontecia desde 2016. Todos os homenageados receberam a categoria ouro”, diz o governo federal.

A honraria é dividida em três níveis: ouro, prata e bronze. A distinção e a proposta da homenagem, feita por meio de decreto do Poder Executivo, cabe à ministra da Saúde, Nísia Trindade. A entrada do objeto, em Brasília, é feita pelo presidente da República ou, em seu nome, pelo ministro de Estado da Saúde.

Em comunicado, o governo detalhou as características da medalha. No anverso, está uma figura de Osvaldo Cruz, gravada em relevo, rodeada da inscrição do nome e dos anos de seu nascimento e falecimento (1872-1917). No reverso, está a fechada do Instituto Oswaldo Cruz, com a inscrição da Presidência da República e Benemerentium Premium.

Durante a cerimônia, Lula exaltou o Sistema Único de Saúde. “Desde que o SUS foi criado, abriu-se uma guerra na tentativa de desacreditar o SUS. De que o serviço não era de qualidade, que as pessoas eram mal atendidas, que eram vistas sendo atendidas em corredor de pronto-socorro, sem levar em conta que, toda vez que a gente tenta fazer com que todos tenham direito, o tratamento não é igual”, disse.

“A universalização tem um preço. O primeiro é o [lado] bom, de atender toda humanidade. E o segundo é que exige mais recurso; exige, portanto, mais trabalho. Muitas vezes com a quantidade de gente cai um pouco a qualidade [do serviço], mas isso nunca foi motivo para que a gente aceitasse o descrédito do SUS”, acrescentou. O presidente também criticou o movimento contra vacina.

Inicialmente, a cerimônia da entrega de medalha iria contar com a participação da apresentadora Xuxa. No entanto, ela cumpre agenda fora do país e não participou da agenda, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Veja, abaixo, a lista de autoridades, personalidades e instituições homenageadas: