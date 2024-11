Lula ‘fechou a cara’ em foto com Milei no G20, mas sorriu ao receber outros líderes Presidentes do Brasil e da Argentina ficaram frente à frente pela primeira vez durante reunião da cúpula do grupo Brasília|Do R7, em Brasília 18/11/2024 - 21h34 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula tirou fotos com os líderes do G20 antes de reunião Ricardo Stuckert/PR

O primeiro dia da reunião da cúpula do G20 nesta segunda-feira (18) começou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebendo os líderes do grupo formado pelas 19 principais economias do mundo, pela União Europeia e pela União Africana. Lula posou para fotos com cada uma das autoridades, e o registro com o presidente da Argentina, Javier Milei, ficou marcado pelo semblante mais sério dos dois líderes, ao contrário da reação de Lula com outros chefes de Estado.

Lula sorriu ao cumprimentar presidentes como Joe Biden (Estados Unidos), Emmanuel Macron (França), Cyril Ramaphosa (África do Sul), Recep Tayyip Erdoğan (Turquia), e primeiros-ministros como Narendra Modi (Índia), Giorgia Meloni (Itália) e Justin Trudeau (Canadá).

Publicidade 1 / 20 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Lula e o presidente da Argentina, Javier Milei Ricardo Stuckert/PR

Ao dar as boas-vindas a Milei, Lula se limitou a falar “bom dia” ao argentino. Houve aperto de mãos, e o presidente brasileiro pediu ao argentino para se posicionar para a foto oficial.

Milei chegou ao Museu de Arte Moderna, onde acontece a cúpula do G20, com duas pastas na cor azul escura na mão. Ele estava acompanhado da irmã, Karina Milei, que é secretária-geral da presidência do país. Ao subir a rampa, ambos foram recebidos por Lula e pela primeira-dama, Janja da Silva.