Lula homenageia Eduardo Campos, morto há 10 anos: 'Referência nacional' Queda do avião, em que ex-governador de Pernambuco estava a bordo, completa 10 anos nesta terça-feira Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h40 )



Eduardo Campos morreu em acidente de avião, em 2014 Reprodução/Redes Sociais Eduardo Campos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para homenagear Eduardo Campos. A queda do avião em Santos (SP), em 2014, em que o ex-governador de Pernambuco estava a bordo, completa 10 anos nesta terça-feira (13).

“Minha relação com Eduardo Campos ia muito além da política. Eu o conheci ainda jovem, por intermédio do avô Miguel Arraes, e tive a oportunidade de conviver com sua mãe, sua mulher e seus filhos. Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a sensibilidade social e a habilidade para unir as pessoas. Nossa parceria no meu segundo mandato foi a das mais fortes que já tive com um governador, e levou desenvolvimento para Pernambuco”, disse Lula.

“Mais do que uma respeitada liderança pernambucana e nordestina, se tornou uma referência nacional. Infelizmente, ele nos deixou muito cedo, privando o Brasil de um de seus homens públicos mais preparados, uma pessoa que eu via como um futuro presidente da República. Nos dez anos de sua morte, o legado de Eduardo Campos continua vivo, em especial nos seus filhos, que com ele aprenderam desde pequenos a importância da política”, acrescentou.

Minha relação com Eduardo Campos ia muito além da política. Eu o conheci ainda jovem, por intermédio do avô Miguel Arraes, e tive a oportunidade de conviver com sua mãe, sua mulher e seus filhos.



Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a… — Lula (@LulaOficial) August 13, 2024

Campos era um dos nomes mais cotados para ganhar as eleições presidenciais de 2014. O ex-governador de Pernambuco morreu, aos 49 anos, dois meses antes da nomeação do novo presidente do Brasil - na época, a eleita foi Dilma Rousseff. O político era candidato pelo PSB e embarcou em um jato Cessna 560XL do Rio de Janeiro com destino ao Guarujá, no litoral paulista.

O motivo da viagem daquela quarta-feira era o cumprimento da agenda de campanha. Além do candidato, estavam no avião outras seis pessoas: os assessores Pedro Valadares e Carlos Percol, o fotógrafo Alexandre Severo, o cinegrafista Marcelo Lira e mais dois pilotos. O acidente ocorreu quando o avião arremeteu no momento do pouso, em decorrência do mau tempo em Santos.

Queda de avião em Vinhedo

Na última semana, ocorreu outra queda de avião, desta vez em Vinhedo (SP). Ao todo, 62 pessoas morreram. A Voepass, empresa responsável pela aeronave, operava com uma autorização temporária da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para não gravar oito informações das caixas-pretas. A decisão é de março do ano passado e abrange dados como as forças de comando de volante e pedais, funcionalidade dos freios e sistemas de pressão hidráulica.

O próprio documento afirma que a isenção abrange os parâmetros de voo “cujo objetivo primário é auxiliar em um processo de investigação de acidentes/incidentes”. Segundo a Anac, os parâmetros isentados não configuram prejuízo às investigações em curso, dispondo o Cenipa de capacidade técnica reconhecida internacionalmente para promover a apuração precisa com as informaç