Lula indica três novos diretores do BC: dois servidores e um banqueiro Nomes precisam ser aprovados pelo Senado; posse nos cargos será em janeiro Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 17h17 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h52 )

Nomes assumem diretorias em janeiro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu os três novos diretores do Banco Central. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29) pela instituição financeira, que informou o encaminhamento da mensagem ao Senado na próxima semana. O petista escolheu os servidores de carreira do banco Izabela Correa e Gilneu Vivan e Nilton David, banqueiro do Bradesco. Caso aprovados pelo Senado, os novos diretores assumem os cargos em 1º de janeiro do ano que vem.

Izabela Correa vai comandar a Diretoria de relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta da autoridade monetária, na vaga de Carolina de Assis Barros. Gilneu Vivan substituirá Otávio Damaso à frente da Diretoria de Regulação. A Diretoria de Política Monetária ficará a cargo de Nilton David, no lugar de Gabriel Galípolo, indicado por Lula para a presidência do Banco Central.

O comando do BC é integrado pelo presidente e oito diretores. Desde 2021, os mandatos não coincidem com o do presidente da República e são fixos, com duração de quatro anos. Há possibilidade de renovação por mais quatro, a critério do chefe do Executivo.

Perfis

Izabela Moreira Correa é servidora do BC desde 2006 e, atualmente, ocupa a Secretaria de Integridade Pública da CGU (Controladoria-Geral da União). Com doutorado em governo pela London School of Economics and Political Science (2017), foi pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford. Ela é mestre em ciência política pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e graduada em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Atual chefe do Denor (Departamento de Regulação do Sistema Financeiro), Gilneu Francisco Astolfi Vivan está no Banco Central desde 1994. É mestre e bacharel em economia, pela UnB (Universidade de Brasília) e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Até o início deste, atuou como chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional. Ele também representou o Brasil em grupos internacionais.

Nilton José Schneider David é chefe de Operações de Tesouraria do banco Bradesco. Tem graduação em engenharia de produção pela Escola de Engenharia Politécnica da USP (Universidade de São Paulo). O banqueiro tem experiência no mercado financeiro, com atuações tanto no Brasil quanto no exterior.

Ministro anunciou decisão de Lula

Nessa quinta (28), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que Lula deveria enviar ao Legislativo os novos nomes da diretoria do banco até a próxima semana. “O presidente já definiu [as indicações], devem ser enviados [ao Senado], senão amanhã, no máximo no início da próxima semana”, disse.

Costa aproveitou para criticar o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. Na linha das falas de Lula contra o dirigente bancário, o ministro afirmou que o governo está “em contagem regressiva” para a saída de Campos Neto, no fim do ano. Costa destacou, contudo, que a direção de Galípolo, indicado pelo presidente da República, não será vinculada ao Executivo.

