Lula inicia participação nas eleições no lançamento da chapa de Boulos em SP Presidente também participa de convenção do PT em São Bernardo do Campo; agendas serão acompanhadas por ministros Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 20/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 02h00 ) ‌



Lula foi multado por pedir votos para Boulos Ricardo Stuckert - 1.2.2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste sábado (20) do lançamento da candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo (SP), na Zona Norte da capital paulista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi prefeito da cidade entre 2013 e 2016, também deve comparecer à convenção partidária que vai confirmar os nomes de Boulos e Marta Suplicy (PT), como vice, para a disputa eleitoral de outubro.

Na maior cidade do país, a corrida está polarizada entre Boulos e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada no início do mês aponta empate técnico entre eles. Em um dos cenários estimulados, quando uma lista com os nomes dos pré-candidatos é apresentada aos eleitores, ambos aparecem com 29% das intenções de voto.

Lula deve comparecer ao evento de Boulos na parte da tarde. Pela manhã, o petista vai à confirmação do deputado estadual Luiz Fernando (PT) como o nome do PT para a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), berço político de Lula. Os eventos estão na agenda oficial do presidente. A chapa vai seguir a preferência do presidente em 2022 e terá como vice um candidato do PSB — Dr. Dib.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também deve participar da cerimônia, que vai ocorrer no bairro do Jardim Monte Carlo, em São Bernardo do Campo. Também são esperados quatro ministros: Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação). À exceção de Luciana, filiada ao PCdoB, os ministros são do PT.

Propaganda eleitoral antecipada

Em julho, Lula foi condenado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) a pagar multa de R$ 20 mil por propaganda eleitoral antecipada. Em evento das centrais sindicais alusivo ao 1º de Maio, na capital paulista, o presidente pediu votos para Boulos em discurso. Lula afirmou que Boulos enfrenta uma “verdadeira guerra” e destacou que “cada pessoa que votou no Lula tem que votar no Boulos”. “Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos nas próximas eleições”, declarou o petista.

A legislação eleitoral veda, de forma clara, o pedido explícito de voto antecipado em torno de eventual candidato. A campanha começa, oficialmente, em 16 de agosto, quando a propaganda eleitoral passa a ser permitida. O juiz responsável pela decisão entendeu que Boulos foi beneficiado pela conduta e concordou com o ato de Lula, mesmo que não soubesse previamente da declaração do presidente. Por isso, o pré-candidato também foi multado, em R$ 15 mil.

Dias depois da condenação, também na capital paulista, Lula afirmou não poder falar o nome de Boulos. “Eu não posso falar o nome do Boulos, porque já fui multado uma vez. Não posso falar”, declarou.

Calendário eleitoral de 2024

Este sábado (20) é o primeiro dia para a realização das convenções partidárias, conforme cronograma da Justiça Eleitoral. A permissão segue até 5 de agosto. Nas reuniões, as legendas definem as chapas que disputarão as eleições de outubro. Depois de definir internamente os nomes, os partidos terão até 15 de agosto para registrar os escolhidos na Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro e, se necessário, o segundo turno será em 26 de outubro.