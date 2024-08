Lula lamenta morte de Delfim Netto: ‘Adversário político inteligente’ Ex-ministro da Fazenda morreu aos 96 anos nesta segunda-feira; ministério também manifesta pesar Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 10h28 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h52 ) ‌



Morre o ex-ministro Delfim Netto aos 96 anos Felipe Rau / Etadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota nesta segunda-feira (12) em que lamentou a morte do economista e ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, aos 96 anos. O ex-deputado federal estava internando há uma semana devido a complicações em seu quadro de saúde. A causa da morte não foi divulgada, e o enterro será restrito à família.

“Durante 30 anos eu fiz críticas ao Delfim Netto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus dois primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes”, disse Lula.

“Em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu duas referências do debate econômico no país: Delfim Netto e Maria da Conceição Tavares. Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos”, completou o presidente no comunicado.

Professor emérito da FEA/USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo), Delfim comandou a pasta econômica nos anos de 1967 e 1974, durante o regime militar. Além disso, também foi ministro do Planejamento entre 1979 e 1985 e ministro da Agricultura em 1979. Também atuou como embaixador do Brasil na França até 1977.

Depois do regime militar, o economista participou das eleições de 1986 como candidato à Câmara dos Deputados. Foi eleito deputado federal por cinco vezes consecutivas, a primeira delas como constituinte. Em 2014, Delfim Netto doou para a FEA/USP a biblioteca pessoal. O acervo de mais de 100 mil títulos, acumulados em quase oito décadas, tornou a biblioteca uma das mais relevantes do país.

Em nota, o Ministério da Fazenda, atualmente chefiado por Fernando Haddad, manifestou pesar diante do falecimento do ex-parlamentar. “Delfim Netto foi um referencial em diferentes fases da história do país. Por décadas, fomentou debates essenciais sobre a condução da política econômica brasileira. Neste momento de luto, os servidores do ministério da Fazenda manifestam respeito e solidariedade aos familiares e amigos de Delfim Netto”, afirma.