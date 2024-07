Lula lança nesta quarta Plano Safra 2024/2025 com R$ 475 bilhões para agricultura Montante é 9% maior do que o valor disponibilizado no último programa; maior parte será destinada para o setor empresarial

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 03/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share