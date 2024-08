Lula libera ministros para decidir quem apoiam nas eleições municipais Presidente também orientou equipe a elogiar aliados sem ofender adversários Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h09 ) ‌



Lula quer política 'da cintura para cima' Ricardo Stuckert/Presidência da República - 8.8.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou seus ministros, durante reunião nesta quinta-feira (8), para decidir quem vão apoiar nas eleições municipais deste ano. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente orientou que os chefes das pastas federais defendam os aliados sem ofender os opositores, independentemente de os adversários serem da base do governo Lula.

“O presidente orientou que cada um tem absoluta liberdade para escolher os candidatos [que vão apoiar]. Agora, aos ministros que forem participar das campanhas, ele aconselhou que façam todos os elogios aos seus candidatos e não façam críticas ou ofensas a adversários, independentemente de ser da base ou não. O presidente quer que os ministros repliquem o modus de fazer política que ele tem defendido, da cintura para cima, sem ataques, defendendo propostas e valores”, declarou Rui Costa, após a reunião ministerial.

Ainda segundo o ministro, Lula não vai indicar quais candidatos devem ser apoiados pelos integrantes de seu governo. “O ministro, mesmo que não esteja falando no cargo do ministro, simboliza o governo e ele gostaria que o símbolo do governo dele fosse que cada um é muito enfático na defesa do seu candidato, mas não precisa colocar adjetivos negativos nos outros. Ele não vai cobrar nem coordenar nenhum tipo de alinhamento partidário em relação a candidatos, mas deixou essa orientação”, completou.

O próprio presidente participou de algumas convenções partidárias de oficialização dos candidatos. Pela legislação eleitoral, as legendas precisam fazer os encontros até 5 de agosto para formalizar os nomes que vão disputar o pleito em outubro. Depois das confirmações, os partidos têm de registrar as candidaturas até 15 de agosto. No dia seguinte, começa a campanha eleitoral.

Lula iniciou a participação nas eleições municipais em 20 de julho, no evento que confirmou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo (SP). A vice será Marta Suplicy (PT). No mesmo dia, o presidente foi à confirmação do deputado estadual Luiz Fernando (PT) como o nome do PT para a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), berço político de Lula. A chapa vai seguir a preferência do presidente em 2022 e terá como vice um candidato do PSB — Dr. Dib. No último sábado (3), o presidente foi à convenção do candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão.