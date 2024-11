Lula não perdeu consciência no acidente e está superativo, diz Padilha De acordo com ministro, o próprio presidente acionou a equipe no Palácio da Alvorada ao cair no último sábado Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 14h33 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h30 ) twitter

Planalto divulga imagens da primeira reunião de Lula após acidente doméstico Ricardo Stuckert/PR - 21.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não perdeu, em nenhum momento, qualquer tipo de nível de consciência durante o acidente doméstico que sofreu no último sábado (19), no Palácio da Alvorada, em Brasília. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula está bem nesta segunda-feira (22).

“O presidente está muito ativo, superbem, mantendo contato diretamente com o ministro Mauro Vieira [Itamaraty], que está na reunião dos Brics, na Rússia [...] O presidente, em nenhum momento, perdeu qualquer nível de consciência, [ou teve] desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer contato com a equipe do Palácio do Alvorada de primeiros cuidados. É algo muito positivo em acidente como esse”, disse Padilha.

Após reunião com Lula e Celso Amorim, Padilha destacou que o presidente segue sob orientação médica. “Tenho acompanhado desde que ocorreu o acidente [...] O presidente não se queixou de dor. Não tem qualquer tipo de dor, está super bem. A avaliação da equipe médica é de pleno quadro neurológico, sem alteração de nível de consciência. Amanhã tem novo exame”, destacou Padilha.

Acidente no Palácio da Alvorada

No final da tarde do último sábado (19), Lula caiu no banheiro no Palácio da Alvorada, foi levado à unidade de um hospital particular, onde o ferimento na nuca foi tratado. O presidente levou três pontos no local.

Após o atendimento médico, ele foi liberado. No dia seguinte, retornou ao hospital para novos exames.

Segundo o boletim médico, o presidente está temporariamente impedido de realizar voos longos. O Palácio do Planalto cancelou então a viagem de Lula para a Rússia, onde iria participar da Cúpula dos Brics. Com isso, o presidente participará do evento por videoconferência. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Agora, o presidente está de repouso por orientação médica e vai realizar novos exames nesta terça-feira (22). A agenda oficial de Lula não prevê compromissos oficiais, mas deve receber a visita de ministros mais próximos. Mais cedo, Padilha, inclusive, e o fotógrafo da Presidência Ricardo Stuckert visitaram o chefe do Executivo, além de Celso Amorim.

Eleições

O segundo turno das eleições municipais ocorre no domingo (27). Inicialmente, a ideia era que Lula voltasse para São Paulo após a viagem da Rússia. Em solo paulista, estava prevista agenda entre o presidente e o candidato Guilherme Boulos (PSOL). Agora, os planos estão suspensos até uma nova determinação da equipe médica, segundo Padilha.

“Não tem nada definido sobre isso ainda [ida para São Paulo]. O presidente está seguindo as orientações médicas. Não há nenhuma orientação médica de liberar para viagem. Tem um protocolo a ser seguido e é a equipe médica que vai liberar e autorizar viagens. A equipe médica autorizou o presidente a fazer atividades, ele fez reunião de manhã. A medida que for reavaliar, pode autorizar ou não outras viagens.”