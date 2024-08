Lula parabeniza Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb pelas medalhas olímpicas no surf Atletas conquistaram a prata e o bronze, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 07h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 07h33 ) ‌



Surf brasileiro conquistou mais duas medalhas Willian Lucas/COB - 05.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para parabenizar os surfistas Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina, que conquistaram as medalhas de prata e bronze, respectivamente, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Segundo o chefe do Executivo, os atletas enchem o país de orgulho. O Brasil esteve no pódio em todas as edições, desde o surf foi incluído como modalidade olímpica, em Tóquio 2020.

Ao comentar a conquista de Tatiana, Lula lembrou que a medalha é a primeira na categoria feminina da modalidade. A bateria da surfista foi marcada por poucas ondas no início, mas um final emocionante. Tatiana acabou derrotada pela americana Caroline Marks.

Mais uma medalha para o Brasil. Tatiana Weston-Webb é medalhista de prata no Surfe feminino, conquista inédita para o nosso país e nos enche de orgulho. Parabéns, Tatiana. 🥈🏄‍♀️🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) August 6, 2024

Sobre Medina, o presidente comentou sobre a falta de ondas, que acabou prejudicando o atleta brasileiro na semifinal. “A maré não ajudou a trazer o ouro, mas o bronze do Medina no Surfe não é pouco”, pontuou.

A maré não ajudou a trazer o ouro, mas o bronze do Medina no Surfe não é pouco. Mais uma medalha olímpica e mais uma conquista mundial desse grande surfista que nos dá orgulho. 🇧🇷🥉 🏄‍♂️ — Lula (@LulaOficial) August 6, 2024

Com as conquistas, o Brasil aparece na 17ª posição, com dois ouros, cinco pratas e seis bronzes. Ao todo, o país tem 13 medalhas.