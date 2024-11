Lula participa da 2ª sessão do G20 sobre reforma da governança global; acompanhe Cúpula acontece nesta segunda e terça-feira, no Rio de Janeiro, com lideranças como Joe Biden, Xi Jinping, Emmanuel Macron e Javier Milei Brasília|Do R7 18/11/2024 - 14h12 (Atualizado em 18/11/2024 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da 2ª Sessão da Reunião de Líderes do G20, nesta segunda-feira (18), no MAM (Museu de Arte Moderna), no Rio de Janeiro. O tema é a Reforma das Instituições de Governança Global.

Mais cedo, o presidente lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na abertura oficial do evento. A Cúpula do G20 reúne nesta segunda (18) e terça-feira (19) as maiores economias do planeta. Líderes de grandes potências como Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, vão discutir temas como inclusão social, reforma da governança global e transições energéticas.

O grupo responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial.

Lula cumprimenta o presidente Joe Biden, no início do evento Ricardo Stuckert/PR - 18.11.2024

Compõem o G20 a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia, representada pelo presidente da Comissão Europeia e pelo presidente do Conselho europeu, e União Africana.

‌



O Brasil exerce a presidência do G20 desde 1º de dezembro de 2023 até o próximo dia 30 de novembro de 2024. Na terça-feira (19), último dia da cúpula, ocorrerá a cerimônia de transmissão da presidência do G-20 do Brasil para a África do Sul.

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, que será lançada na abertura, é uma iniciativa brasileira para mobilizar países e organizações internacionais no combate à fome e à pobreza até 2030. Além disso, a modernização de instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial e a transição energética rumo a uma economia mais sustentável também estarão na pauta.