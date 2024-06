Lula pede a Maduro ‘ampla presença’ de observadores na eleição da Venezuela

Alto contraste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (Ricardo Stuckert/PR - 29.5.2023)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira (5), por telefone, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre o processo eleitoral do país vizinho. O brasileiro ressaltou a importância de o pleito contar com “ampla presença” de observadores internacionais. O comentário foi feito após o ditador venezuelano ter desconvidado a União Europeia para observar as eleições, que ocorrem em julho deste ano.

Em março deste ano, Lula disse que esperava que as eleições fossem as “mais democráticas possíveis”. “Espero que as pessoas que estão disputando as eleições não tenham o hábito do ex-presidente desse país de negar, durante todo o processo, o processo eleitoral, a lisura das urnas, a respeitabilidade, a Suprema Corte e, porque não dizer, até uma ofensa aos eleitores que não votaram nele”, afirmou o presidente.

No mês passado, Maduro desconvidou a União Europeia para observar as eleições presidenciais do país. O motivo da ação seria a imposição de sanções econômicas por parte dos europeus. Para o coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas do Rio Branco, José Maria de Souza Júnior, é muito difícil que o governo venezuelano retroceda dessa decisão. Segundo ele, não é a primeira vez que o líder do país faz acordos internacionais com a oposição que são descumpridos, para auxiliar na centralização do seu poder.

Sanções e proteção a povos indígenas

Na conversa desta quarta-feira, Lula também falou da expectativa de que as sanções em vigor contra a Venezuela possam ser derrubadas, “de modo a contribuir para que o processo eleitoral possa seguir adiante em clima de confiança e entendimento”, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto. O presidente brasileiro reiterou, ainda, o apoio aos acordos de Barbados sobre o tema.

Lula ainda agradeceu o apoio de Maduro à eleição da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, à presidência do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe. O líder brasileiro argumentou o interesse em fortalecer a colaboração entre os dois países na proteção dos povos Yanomami na fronteira comum entre Brasil e Venezuela.

“Sobre o relacionamento bilateral, comentaram que muitos empresários brasileiros têm demonstrado interesse em voltar a investir e fazer comércio com a Venezuela. Lula lembrou que esse intercâmbio é especialmente importante para Roraima e Amazonas. Discutiram o início de tratativas para a celebração de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos e a renegociação da dívida bilateral”, disse o Planalto.