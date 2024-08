Lula pede cautela sobre eleições na Câmara e no Senado para não recair no governo Pleito está previsto para ocorrer em fevereiro de 2025, mas articulações estão à todo vapor nos bastidores do Congresso Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 10h40 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula pede cautela sobre eleições no Congresso Reprodução/Redes Sociais Lula - 08.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu cautela em relação às eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, previstas para fevereiro de 2025, para não ter nenhuma incidência no governo federal. A declaração foi dada nesta quinta-feira (8), durante reunião ministerial.

“Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo”, disse Lula.

Os pleitos estão previstos para ocorrer em fevereiro de 2025, mas as articulações estão a todo vapor nos bastidores do Congresso Nacional. No caso da Câmara dos Deputados, são cogitados para o cargo os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Altineu Côrtes (PL-RJ). No Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Até o momento, Lula não definiu qual candidatura vai apoiar. O Congresso retomou as atividades de forma parcial na última segunda-feira (5). As discussões presenciais no Senado só ocorrerão a partir da próxima segunda-feira (12). A Câmara dos Deputados retomará as sessões na próxima semana.

Publicidade

De acordo com os parlamentares, o formato remoto deve prevalecer neste segundo semestre devido às eleições municipais. As duas casas legislativas funcionarão em um esquema de esforço concentrado, com dias específicos para a presença dos parlamentares. As datas prováveis para os deputados são 12 e 14, e de 26 a 28 de agosto, além dos dias 9 a 11 de setembro.