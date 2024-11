Lula posta vídeo que mostra filhotes de emas no Palácio da Alvorada Presidente cita que ‘mais eminhas nasceram’ em espaço adequado e disse que a família ‘não para de crescer’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 26/10/2024 - 15h22 (Atualizado em 26/10/2024 - 15h23 ) twitter

Lula observa filhotes de emas, no Palácio da Alvorada, em Brasília Rpeorudção/Instagram Lula - 26.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais neste sábado (26) para mostrar os filhotes de emas nascidos no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo. “Mais eminhas nasceram no Alvorada! Com muito cuidado e um espaço para serem abrigadas de forma adequada, a família das emas não para de crescer por aqui”, escreveu o petista.

Em outubro do ano passado, a primeira-dama Janja da Silva postou um vídeo em que aparece alimentando filhotes de emas. “A sexta-feira começou com novas moradoras aqui no Alvorada! Doze filhotinhos de ema nasceram e, nos próximos dias, vão ganhar uma área especial para crescerem bem e saudáveis. Hoje de manhã elas comeram couve e passearam pelo jardim, já estão se sentindo em casa. Sejam bem-vindas!”, disse na ocasião.

Mais cedo, Lula aproveitou o repouso para pescar no Alvorada. Em publicação nas redes sociais de Janja, o presidente aparece dizendo que esse é o seu presente de aniversário. Neste domingo (27) o presidente da República completa 79 anos.

“Como eu não ganhei presente de aniversário, resolvi acordar hoje e vir aqui no lago pescar. Esse peixe aqui é o meu grande preferido, está com seis quilos. Vou fazer ele assado na churrasqueira com maionese”, disse.

Lula acrescentou que essa será a primeira vez que Janja vai comer o prato. “Todo mundo vai comer um pedaço do meu peixe com maionese. Esse peixe é minha especialidade. Aprendi a fazer isso com um paraguaio lá no rio Paraguai”, contou.

Acidente doméstico

No último dia 19, Lula sofreu um acidente doméstico no Alvorada. Na ocasião, o presidente foi abaixar para cortar as unhas, quando perdeu o equilíbrio e caiu de costas, no banheiro. Na pancada, bateu a parte de trás da cabeça, onde levou cinco pontos na nuca. O presidente tem feito exames de ressonância magnética, em um hospital particular, a fim de detectar sangramento interno.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na sexta-feira (25), Lula esteve na unidade hospitalar para repetir a avaliação de imagem. “O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias”, diz o texto, assinado pelos profissionais Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Lula passou a semana no Palácio da Alvorada, de onde despachou com ministros e manteve reuniões de trabalho. O presidente retornou ao Palácio do Planalto, local oficial de trabalho, na sexta-feira (25), para assinatura do acordo de reparação ao rompimento da barragem em Mariana (MG), em 2015. A princípio, a volta ao Planalto ocorreria na próxima segunda (28).