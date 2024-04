Lula promete reajuste a todas as carreiras públicas e diz que ninguém será punido por greve Presidente disse que ‘nem sempre tudo o que a pessoa pede é o que o governo pode dar’; declaração ocorreu durante café com jornalistas

Lula diz que carreiras públicas terão aumento (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (23) que todas as carreiras do funcionalismo público federal terão aumento salarial. A declaração aconteceu durante café com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele também disse que ninguém será punido por fazer greve. “Nós estamos preparando aumento de salário para todas as carreiras, e vão ter aumento. Nem sempre é tudo o que a pessoa pede, muitas vezes é aquilo que a gente pode dar.”

Segundo o presidente, as negociações pelo reajuste serão conduzidas pelo secretário de Relações de Trabalho, José Lopez Feijóo, ex-vice-presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), a quem Lula chamou de “possivelmente o dirigente sindical mais preparado que a gente tem no Brasil”.

“O pessoal fala ‘O Feijóo é duro’. Ele é duro porque conhece, ele é duro porque já viveu o outro lado, ele é duro porque já fez muita greve, ele é duro porque já apanhou da polícia, ele é duro porque já perdeu o emprego. Ele é duro, mas sempre com a disposição de negociar. E nós vamos negociar com todas as categorias”, disse.

Ao anunciar que ninguém será punido por participar da greve, Lula disse que nasceu no movimento sindical, que deve aos trabalhadores de São Bernardo do Campos (SP) o que ele é hoje, que por isso acha que é “um direito legítimo” fazer paralisações por melhorias. “Só que eles têm que compreender que eles pedem o quanto eles querem, a gente dá quanto a gente pode. E aí tudo volta ao normal. E eu espero que todo mundo volte a trabalhar”.

Lula finalizou o discurso afirmando que o governo tem feito concurso e trabalhado para regulamentar as carreiras públicas. “E as coisas aos poucos vão entrando nos eixos.”