Lula quer fechar acordo de Mariana ainda neste ano, diz governador do Espírito Santo Casagrande pede inclusão de obra viária nas negociações, que envolvem governo federal, MG, ES e mineradoras Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/09/2024 - 11h13 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Governador se reuniu com Lula em Brasília Tomaz Silva/Agência Brasil - 18.6.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja concluir o acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG) ainda neste ano. A intenção do petista foi apresentada em reunião nesta quarta-feira (4) ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). O episódio, considerado o maior desastre ambiental da história brasileira, ocorreu em novembro de 2015. Os valores da negociação, a serem pagos pelas mineradoras Samarco, BHP e Vale, serão destinados às vítimas, União, e cidades e estados atingidos.

“Estamos fechando aí já o segundo ano do governo e ainda não temos esse acordo. O presidente Lula acha que nos próximos dias fecharemos o acordo. Ele está em contato com a atual direção da Vale e com o futuro presidente da Vale, para que a gente fecha esse acordo ainda neste ano. Pedi para incluir no acordo a duplicação da BR-262, que liga a região metropolitana de vitória a Belo Horizonte, um eixo importante de desenvolvimento de Minas Gerais e do Espírito Santo”, declarou Casagrande.

A negociação é conduzida pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região e envolve a União, os governos capixaba e mineiro e com os Governos Estadual e Federal e outras entidades públicas, como o Ministério Público Federal, os ministérios públicos de MG e do ES, a Defensoria Pública da União e as defensorias públicas de MG e do ES.