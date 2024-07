Lula recebe Dilma no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira Ex-presidente participou de encontros do G20 no Brasil; ela não ia à residência oficial desde 2016 Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília, e Caroline Aguiar, da RECORD 26/07/2024 - 19h45 (Atualizado em 26/07/2024 - 20h00 ) ‌



Dilma preside Banco dos Brics Ricardo Stuckert/Presidência da República - 26.7.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira (26) a ex-presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. Dilma, que atualmente preside o NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), conhecido como Banco dos Brics, vive em Xangai, na China. Ela veio ao Brasil para participar dos encontros do G20 no Rio de Janeiro (RJ), que ocorreram ao longo desta semana.

Segundo Lula, Dilma não ia ao Alvorada, residência oficial do presidente da República, desde 2016, quando sofreu impeachment e deixou o poder. Ela se mudou oficialmente do palácio em setembro de 2016.

Recebi a companheira @dilmabr no Palácio da Alvorada hoje de tarde. Primeiro retorno dela ao Alvorada desde 2016. Sempre bem-vinda.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/RvBDAPVZk8 — Lula (@LulaOficial) July 26, 2024

Dilma deixou a residência oficial de volta ao apartamento em Porto Alegre (RS), a poucos metros das margens do Guaíba, no bairro de classe média Tristeza.

Lula não teve agendas oficiais na tarde desta sexta (26) e ficou no Alvorada. Pela manhã, no Palácio do Planalto, ele se reuniu com ministros e anunciou R$ 41 bilhões para obras de mobilidade e prevenção a desastres naturais.

Banco dos Brics

Indicada por Lula, Dilma foi eleita para o NDB, por unanimidade, em março do ano passado. Ela comanda o banco até 2025. Ela tomou posse no mês seguinte, em cerimônia que teve a presença do presidente.

Dilma recebe o salário equivalente a R$ 220 mil mensais, além de benefícios como assistência médica, auxílio-viagem e subsídios para mudança.

A petista foi sabatinada pelas autoridades estrangeiras, depois que o NDB comunicou o início da troca de comando. Ela substituiu o diplomata e economista Marcos Troyjo, indicado pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.