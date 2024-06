Lula recebe presidente da Croácia, e líderes devem tratar da guerra Israel x Hamas

Alto contraste

Encontro será no Itamaraty (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 29.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira (3) o presidente da Croácia, Zoran Milanović, no Palácio Itamaraty, em Brasília (DF). Os líderes devem discutir a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Os presidentes também devem debater assuntos relacionados à sustentabilidade, como as mudanças climáticas e a transição energética, e às relações bilaterais e entre Brasil e União Europeia.

Também são esperadas conversas a respeito da presidência brasileira no G20 — grupo que reúne as maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana —, e a realização da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) em Belém (PA), em 2025 .

É a primeira visita oficial de um presidente croata desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, em 1992. Milanović, acompanhado da primeira-dama croata Sanja Musić Milanović, vem ao Brasil a convite de Lula. A viagem deve durar de 3 a 6 de junho, e o presidente croata planeja visitar a cidade de São Paulo, onde deve se encontrar com a comunidade da Croácia no Brasil, estimada em 80 mil pessoas, incluídos os descendentes.

Segundo o governo croata, Milanović também vai se reunir com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Estão previstas, ainda, reuniões do líder croata com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e com prefeitos de municípios paulistas e fluminenses.

Israel

Lula e Milanović compartilham declarações polêmicas sobre Israel e o conflito no Oriente Médio. Em fevereiro deste ano, o brasileiro comparou as ações de defesa israelense ao nazismo . “O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler decidiu matar os judeus”, afirmou. A declaração gerou uma crise diplomática entre Brasil e Israel, e o governo israelense declarou Lula como “persona non grata” .

Em outubro do ano passado, poucos dias depois do ataque do Hamas que deu início ao conflito, Milanović declarou não ter simpatia por Israel devido à represália na Faixa de Gaza. O presidente croata também criticou o ministro das Relações Exteriores da Croácia por estender uma bandeira de Israel em solidariedade, ação chamada por ele de “um movimento idiota”.

“Com toda a minha simpatia por Israel, que, infelizmente, perdeu-se em 15 minutos, não há lugar para outras bandeiras na Croácia, exceto em situações estritamente regulamentadas. Condenei os assassinatos [do Hamas], até expressei repulsa e aversão, mas o direito à defesa não inclui o direito à vingança e ao assassinato de civis”, destacou.

Diferentemente do Brasil, a Croácia não está entre os 145 países que reconhecem a Palestina como uma nação independente.