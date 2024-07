Lula recebe primeiro plano brasileiro de inteligência artificial Documento foi entregue ao presidente durante conferência de ciência e tecnologia, realizada em Brasília Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 12h30 (Atualizado em 30/07/2024 - 12h38 ) ‌



Lula recebe plano brasileiro de inteligência artificial Ricardo Stuckert/PR - 22.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (30), da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília. Na ocasião, recebeu a proposta do primeiro plano brasileiro de inteligência artificial, encomendado no início deste ano.

O plano é distribuído em cinco eixos. São eles: infraestrutura e desenvolvimento; difusão, formação e capacitação; inteligência para melhoria dos serviços públicos; inteligência para inovação empresarial e apoio ao processo regulatório e de governança.

No mês passado, durante reunião do G7, o grupo de países mais ricos do mundo, o brasileiro defendeu que a inteligência artificial sirva como uma ferramenta para a paz, e não para a guerra, e voltou a cobrar o projeto de regulamentação sobre o tema que tenha a “cara do Sul-Global”.

“Interessa-nos uma inteligência artificial segura, transparente e emancipadora. Que respeite os direitos humanos, proteja dados pessoais e promova a integridade da informação. Que potencialize as capacidades dos Estados de adotarem políticas públicas para o meio ambiente e que contribua para a transição energética”, afirmou Lula na ocasião.

“Uma inteligência artificial que também tenha a cara do Sul Global, que fortaleça a diversidade cultural e linguística e que desenvolva a economia digital de nossos países. E, sobretudo, uma inteligência artificial como ferramenta para a paz, não para a guerra”, completou.