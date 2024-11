Lula reforça compromisso com habitação e promete programa para construir banheiros Presidente afirmou que projeto deve contemplar mais de 4 milhões de brasileiros que não têm estrutura em casa Brasília|Do R7, em Brasília 26/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h56 ) twitter

Lula reiterou compromisso com setor habitacional Reprodução/Youtube/@CanalGov - 26.11.2024

Em meio à expectativa do anúncio de um pacote de corte de gastos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (26) que não vai faltar crédito para a construção de moradias no Brasil. Em discurso a representantes da construção civil, durante o 99º Enic (Encontro Nacional da Indústria da Construção), o petista disse que pediu ao Ministério das Cidades a criação de um programa para construir banheiros para os mais de 4 milhões de brasileiros sem essa estrutura em casa.

“Não faltará crédito para a gente fazer as casas desse país. [...] Eu vi na televisão que 4 milhões de brasileiros não têm banheiro. Eu sei o que é uma pessoa não ter um banheiro, banheiro é a coisa mais simples. E como pode ter 4 milhões de pessoas sem banheiro? Eu falei para o Jader [Filho, ministro das Cidades], pode preparar um programa, porque nós vamos fazer os banheiros que as pessoas precisam”, afirmou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, que administra a pasta responsável pelo projeto, estava no evento promovido pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).

O presidente também reforçou o compromisso do governo com o impulsionamento do setor habitacional no Brasil e e enfatizou que investimento nessa área não é gasto.

‌



“Depois não venha a Fazenda falar: isso é gasto. Não venha dizer, porque isso não é gasto, isso é decência, é respeito. Nós temos que fazer. Eu vi na televisão as pessoas indo para o mato, não tem lugar para tomar banho”, completou.

Minha Casa, Minha Vida

Durante o evento, Lula destacou a importância do programa Minha Casa, Minha Vida para a população mais carente, mas criticou a qualidade de algumas unidades habitacionais entregues.

‌



“É um verdadeiro inferno para você fazer as coisas andarem neste país. A gente tem uma pessoa para fazer andar o projeto e umas dez para dizer que não vai dar certo. Tem um estado que fez um conjunto habitacional de 3 mil casas e nós não vamos inaugurar se não tivermos campo de futebol, quadra, escola e área de lazer. Não é possível você fazer 3 mil casas sem levar em conta que ter que ter acesso à cultura, ao lazer, que a molecada tem que ter escola, tem que ter creche”, disse.

“A casa tem que ter uma varandinha. Se possível, tem que ter até um fogão de lenha. É preciso que a gente tenha criatividade”, reforçou o presidente.