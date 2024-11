Exame de Lula mostra ‘melhora’, e médicos liberam viagens aéreas Presidente se machucou enquanto cortava as unhas do pé em um banheiro do Palácio da Alvorada Brasília|Do R7, em Brasília 10/11/2024 - 11h24 (Atualizado em 10/11/2024 - 12h06 ) twitter

Presidente sofreu um acidente doméstico no último dia 19 Ricardo Stuckert/Presidência da República - 1.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu neste domingo (10) os exames de ressonância magnética em um hospital particular de Brasília devido ao acidente doméstico sofrido no mês passado. De acordo com boletim médico, Lula “permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores”.

Com o resultado, os médicos mantiveram a autorização para que o presidente continue com atividades habituais e liberaram viagens aéreas. Os exames anteriores mostraram que o quadro do presidente era estável, e a recomendação para manter a rotina já havia sido aprovada.

“Ele permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente se machucou enquanto cortava as unhas do pé, em um banheiro do Palácio da Alvorada. Ao se abaixar, ele se desequilibrou e caiu de costas. Na queda, sofreu um corte na nuca e precisou levar ao menos cinco pontos. Desde o episódio, Lula tem feito exames de imagem para monitorar a situação. Os pontos foram retirados em 28 de outubro.

O acidente doméstico fez com que Lula cancelasse, por recomendação médica, três viagens internacionais. Desde a queda, o presidente tem cumprido a maioria das agendas de trabalho no Palácio da Alvorada.