Lula sanciona lei que cria o Dia Nacional do Funk Pelas redes sociais, Alexandre Padilha, autor do projeto, comemorou sanção: “O funk é voz, é identidade, é resistência!” Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 30/07/2024 - 22h26 (Atualizado em 30/07/2024 - 22h29 ) ‌



Lula sanciona lei que cria Dia do Funk Ricardo Stuckert / PR - 30.07.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o Dia Nacional do Funk. A data escolhida foi 12 de julho, uma homenagem ao Baile da Pesada, festa precursora para a popularização do funk. O evento ocorreu em 12 de julho de 1970, no Rio de Janeiro. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura, do Senado, no início do mês e seguiu para sanção presidencial.

Pelas redes sociais, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, autor do projeto na Câmara, comemorou a sanção. “Reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. O funk é voz, é identidade, é resistência!”, disse. Ao lado de Padilha, em vídeo publicado nas redes, Lula também comemorou. “O funk é muito mais do que um gênero musical; é uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades”, afirmou.

Lula também lembrou que a lei foi sancionada no mesmo dia que o Brasil ganhou a medalha de bronze inédita na ginástica artística por equipe ao som de funk. “Hoje, ganhamos medalha com nossas ginastas em Paris e o funk estava presente!”, destacou. A apresentação no solo de Rebeca Andrade contou com uma mixagem de ‘Movimento de Sanfoninha’, da Anitta.

O texto reconhece, também, o potencial econômico do funk. “A criação de um dia nacional para celebrar a cultura funk significa a institucionalização de um espaço para que se discutam políticas públicas capazes de atender as demandas das comunidades onde o movimento é mais forte, gera renda e oferece à população uma possibilidade de lazer”, diz trecho da justificativa do PL.

O dia do funk já é celebrado em São Paulo em 7 de julho, data escolhida em homenagem ao MC Daleste, morto durante um show na cidade de Campinas no ano de 2013, quando tinha apenas 20 anos.





