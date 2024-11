Lula sanciona lei que institui o cadastro nacional de condenados por pedofilia e estupro Decreto cria também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 07h15 (Atualizado em 28/11/2024 - 07h26 ) twitter

Lula sancionou decreto que cria cadastro nacional de condenados por crimes sexuais Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o decreto que institui o cadastro nacional de condenados por pedofilia e estupro no Brasil. A lei, que foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28), altera o Código Penal para permitir a consulta pública do nome completo e do número de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos condenados por crimes contra a dignidade sexual, garantido o sigilo do processo e das informações relativas à vítima.

Também foi alterada a Lei nº 14.069, de 1º de outubro de 2020, para determinar a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais.

Antes da alteração, os processos sobre crimes contra a dignidade sexual tramitavam sob sigilo, sem que as informações fossem disponibilizadas. Segundo o texto aprovado pelo Congresso Nacional, o cadastro deve informar também o crime pelo qual o réu foi condenado. Caso ele seja inocentado posteriormente, as informações voltam a ser sigilosas.

O projeto de lei foi aprovado no Senado Federal em 30 de outubro. Os apoiadores da proposta defenderam que o cadastro pode evitar que escolas ou outros locais que lidam com crianças e menores de idade contratem pessoas condenadas por pedofilia.

A proposta é de autoria da senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) e foi relatada na Câmara pela deputada Soraya Santos (PL-RJ).

Os crimes contra dignidade sexual são:

Estupro;

Violação sexual mediante fraude;

Assédio sexual;

Estupro de vulnerável;

Corrupção de menores;

Divulgação de cenas de estupro, estupro de vulnerável, sexo ou pornografia;

Mediação para servir à lascívia de outrem;

Casa de prostituição

Rufianismo/cafetinagem;

Exploração sexual;