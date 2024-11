Lula se diz ‘preocupado’ com crime organizado: ‘Logo vão estar participando de concurso’ Presidente chamou governadores para reunião, com Judiciário e Legislativo, para apresentar PEC do Executivo segurança pública Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 17h42 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reunião foi chamada por Lula Valter Campanato/Agência Brasil - 31.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (31) que o crime organizado pode se infiltrar na política e na administração pública “logo, logo” se não houver uma política de combate “definitiva”. Em reunião para apresentação da PEC (proposta de emenda à Constituição) da segurança pública, Lula afirmou que a ampliação do crime organizado pode ser “incontrolável” se não houver discussão ampla sobre o tema.

“Tenho tido preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo o crime organizando vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, procurador, político, candidato. E essa é uma coisa que é quase incontrolável, se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da Federação e todos que estão envolvidos direta ou indiretamente nisso”, destacou o presidente.

A reunião começou por volta das 15h30 nesta quinta (31), no Palácio do Planalto, em Brasília. Há representantes de 24 unidades federativas, com 21 governadores e vice-governadores e três secretários (veja a lista completa de presença abaixo). Apenas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Norte não mandaram ninguém. Lula afirmou que os governadores não serão “censurados” nos encontros para discutir o tema.

“Queria que essa reunião fosse uma reunião em que os governadores não tivessem nenhuma preocupação de falar aquilo que entenderem que devam falar. É uma reunião em que não existe censura nem impedimento de cada um dizer o que pensa e acha que é a verdade, e sobretudo fazer alguma proposta de solução para a gente dar encaminhamento a esse assunto”, acrescentou.

‌



Crime organizado na política

O presidente declarou que o crime organizado tem conseguido emplacar cargos eletivos. “Sei que cada governador tem seus problemas e soluções, mas o que a gente está notando, efetivamente, é que o crime organizando está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo. Quando se fala em Comando Vermelho e PCC, eles estão em quase todos os estados, disputando eleição, elegendo vereador, quem sabe indicando pessoas para usar cargos importantes nas instituições brasileiras”, apontou o petista.

Lula também afirmou que há conivência do Judiciário. “Tem governador que tem muita queixa do Poder Judiciário nos estados, porque, muitas vezes, a polícia prende o bandido e, no dia seguinte, ele está solto. E, às vezes, ocorre que o bandido quer ficar onde quer e escolhe, inclusive, a cadeia que quer ficar. E muitas vezes no estado o desembargador que vai tomar a decisão manda o bandido para a cadeia que ele quer ficar”, continuou o presidente.

Lista de presença da reunião desta quinta (31)

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Rui Costa, ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República Ricardo Lewandowski, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública Esther Dweck, ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Alexandre Padilha, ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República Jorge Messias, advogado-geral da União Vinicius Carvalho, ministro de Estado da Controladoria-Geral da União Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça Hindenburgo Chateaubriand Filho, vice-procurador-geral da República Jerônimo Rodrigues, governador do Estado da Bahia Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro Carlos Brandão, governador do Estado do Maranhão Hana Ghassan Tuma, governadora do Estado do Pará, em exercício Priscila Krause, governadora do Estado de Pernambuco, em exercício Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo Ronaldo Caiado, governador do Estado de Goiás Otaviano Pivetta, governador do Estado do Mato Grosso, em exercício Elmano de Freitas, governador do Estado do Ceará Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo Rafael Fonteles, governador do Estado do Piauí Fábio Mitidieri, governador do Estado de Sergipe Gladson Cameli, governador do Estado do Acre Celina Leão, governadora do Distrito Federal, em exercício José Carlos Barbosa, governador do Estado do Mato Grosso do Sul, em exercício Wanderlei Barbosa, governador do Estado de Tocantins Clécio Luís, governador do Estado do Amapá Antônio Denarium, governador do Estado de Roraima Senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Deputado Federal José Guimarães, líder do governo na Câmara de Deputados Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça Mário Luiz Sarrubbo, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública Antônio Fernando Souza Oliveira, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal Lucas Ribeiro, vice-governador do Estado da Paraíba Tadeu de Souza Silva, vice-governador do Estado do Amazonas Sérgio Gonçalves da Silva, vice-governador do Estado de Rondônia Flávio Saraiva da Silva, secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas Edgard Estevo da Silva, secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais Mário Ikeda, secretário adjunto de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul Rodrigo Neves, Frente Nacional de Prefeitos Moema Gramacho, Associação Brasileira dos Municípios