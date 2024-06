Lula se encontra com Fernando Henrique Cardoso em São Paulo O ex-presidente recebeu economistas que participaram da elaboração do Plano Real nesta segunda-feira (24)

Lula se encontra com FHC em São Paulo Ricardo Stuckert / PR - 24/06/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesta segunda-feira (24) em São Paulo. Lula chegou à cidade no último domingo (23) para compromissos privados.

Nesta segunda, além de se reunir com FHC, encontrou-se com o linguista norte-americano Noam Chomsky e com o escritor Raduan Nassar.

FHC, por sua vez, recebeu a visita dos economistas que ajudaram na formulação do Plano Real. O ex-presidente, que foi ministro da Fazenda durante o governo de Itamar Franco quando o plano foi lançado, trouxe toda a equipe econômica para compor seu governo entre 1995 e 2002.

Os economistas se reuniram pela manhã para celebrar os 30 anos do lançamento do Real. Participaram do encontro os ex-presidentes do Banco Central Persio Arida e Gustavo Franco, além do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan.