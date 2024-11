Lula se reúne com empresa chinesa, que promete R$ 10 bi para fábrica no interior de SP Expectativa da GWM Internacional é de que espaço comece a funcionar em 2025, gerando cerca de 700 empregos diretos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 26/11/2024 - 19h02 (Atualizado em 26/11/2024 - 19h02 ) twitter

Lula foi convidado a participar de inauguração de fábrica Ricardo Stuckert/PR - 26.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na tarde desta terça-feira (26), com presidente da GWM International, Parker Shi, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na agenda, eles debateram sobre a inauguração e o início da produção de fábrica da empresa chinesa no país, cuja estimativa é de que o espaço comece a funcionar em 2025 na cidade de Iracemápolis (SP). De acordo com a companhia, o investimento é de R$ 10 bilhões e a expectativa é de gerar 700 empregos diretos.

Na agenda, Shi convidou Lula para a inauguração da fábrica. “O executivo da GWM, que visita o Brasil pela primeira vez, reafirmou o interesse da empresa em expandir a participação no mercado automotivo brasileiro, em particular de veículos elétricos e híbridos (elétrico e a combustão, inclusive a etanol). Ele ressaltou o aporte tecnológico significativo previsto e a intenção de criar um centro de pesquisa e desenvolvimento do grupo no Brasil”, diz comunicado do governo.

Participaram da reunião o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego). O executivo da empresa chinesa anunciou que a produção inicial prevista é de 40 a 45 mil carros por anos e a operação deve ser expandida posteriormente. Shi confirmou o interesse da companhia em suprir mercados na região da América Latina e destacou a excelência dos trabalhadores e da estrutura da indústria automotiva brasileira, assim como a estabilidade do ambiente de negócios.

“O presidente Lula destacou que a indústria automotiva não fazia investimentos significativos no Brasil há cerca de vinte anos, mas que desde o início de seu mandato já soma aportes da ordem de US$ 130 bilhões. O vice-presidente Alckmin destacou também o programa Mover e seu foco na inovação e na descarbonização, convergindo com os investimentos da empresa no Brasil. Parker Shi parabenizou o presidente Lula pela condução brasileira da presidência do G20 e pelo sucesso da cúpula de líderes e da visita do presidente da China, Xi Jinping, realizada na semana passada”, finaliza o texto.

Setor automotivo

Em março deste ano, o R7 mostrou que as principais empresas estrangeiras do setor automotivo pretendem investir R$ 95,3 bilhões no Brasil. A lista leva nomes como Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot, Volkswagen, Renault, General Motors e BYD.

Para o economista e advogado Alessandro Azzoni, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo, o investimento é significativo e representa confiança por parte das empresas estrangeiras na economia brasileira e em outras áreas.

De acordo com a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), a produção de automóveis e comerciais leves no país foi de 2.204 mil unidades em 2023, crescendo 1,3% em relação a 2022, “e só não foi maior por causa do encolhimento de 16% das exportações e do aumento de 29% das importações”.

O balanço anual das exportações do ano passado trouxe um fato inédito, segundo a associação. O México foi o principal destino das exportações brasileiras (32% do total), posição que, historicamente, a Argentina jamais havia perdido.