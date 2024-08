Lula se reúne com governador de Buenos Aires, principal rival de Milei na Argentina Axel Kicillof também deve se encontrar com os ministros Fernando Haddad, Mauro Vieira e Geraldo Alckmin Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h06 ) ‌



Lula se encontra com Axel Kicillof, governador de Buenos Aires Reprodução/Redes Sociais Axel Kicillof

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta terça-feira (13) com o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. A agenda será no Palácio do Planalto, em Brasília. O político do país vizinho é considerado o principal rival do presidente da Argentina, Javier Milei.

Kicillof está no Brasil e também vai se encontrar com os ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores). O governador de Buenos Aires, que é economista, foi ministro da Economia da Argentina entre 2013 e 2015, durante o segundo mandato de Cristina Kirchner.

O encontro ocorre em meio à relação marcada por desentendimentos entre Lula e Milei. Durante a campanha eleitoral, o então candidato argentino fez diversas críticas ao brasileiro, que solicitou um pedido de desculpas. Em julho deste ano, o presidente do país vizinho não compareceu ao encontro do Mercosul, realizado em Assunção, no Paraguai.

Em seu lugar, Milei enviou um integrante do governo. Dias antes, porém, participou de uma agenda, em Santa Catarina. Em seu discurso, à época, Lula criticou as experiências neoliberais na América Latina, mas não citou o presidente argentino. Dias depois, em outro evento, o brasileiro comentou o episódio.

“Ele [Milei] tem que pedir desculpas ao Brasil, senão a relação é complicada. Você pode falar a bobagem que você quiser falar desde que você respeite o direito dos outros. É assim que eu faço política internacional”, disse Lula.

Recentemente, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, viajou a Brasília para reuniões com Lula e o ministro do Itamaraty. “O deslocamento do embaixador à capital federal tem o propósito de repassar, de maneira aprofundada e pessoal, os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro”, disse a pasta.

Nas conversas com o alto escalão do governo brasileiro, Bitelli foi orientado a tentar manter o pragmatismo, ou seja, garantir que as rusgas na relação entre os dois países não tenham impacto nas trocas comerciais. Além disso, Milei já defendeu Jair Bolsonaro em algumas ocasiões, o que eleva a tensão, uma vez que o ex-presidente é rival de Lula.

O governador de Buenos Aires usou as redes sociais, nesta terça-feira (13), para atacar Milei. “Não importa o quanto o governo continue a atacar e desfinanciar as universidades, o povo sabe que o ensino superior é a porta de entrada para um futuro com mais oportunidades e mais igualdade”, disse Kicillof.